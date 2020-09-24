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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 799800801802
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 21:03

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  flyman написав:Хабар, слово якого походження?

В турецком и арабском это слово обозначае всего лишь новости.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 07:26

Раніше тут крутився ріелтор з математичною освітою. Зараз, новий ріелтор - з філологічною? Чи ріелторша?)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 07:40

Форумчани помітили, що на цій гілці наполегливо працює майбутній ювіляр - вдалий київський прогнозист - у минулому - ціни на золоті зливки.
В 2021 році людство буде святкувати 10-ти річчя епохальної події - побиття киянами канделябром знаного фахівця. Після тієї події біля паркану ДВРЗ ціну на золото киянам не прогнозує - прочитавши повідомлення саме на цій гілці в 2018 році, заспокоївся та купив на ринку КРЖН і для себе хоч якесь житло, став вдалим прогнозистом цін на КРЖН та на нерухомість за кордоном.
Приємно, що гілка приваблює різнобічно розвинутих фахівців... Форумчани повинні цінні думки виписувати, набиратися досвіду та знань.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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  #<1 ... 799800801802
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