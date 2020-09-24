В турецком и арабском это слово обозначае всего лишь новости.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 жов, 2020 21:03
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
В турецком и арабском это слово обозначае всего лишь новости.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 14 жов, 2020 07:26
Раніше тут крутився ріелтор з математичною освітою. Зараз, новий ріелтор - з філологічною? Чи ріелторша?)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 14 жов, 2020 07:40
Форумчани помітили, що на цій гілці наполегливо працює майбутній ювіляр - вдалий київський прогнозист - у минулому - ціни на золоті зливки.
В 2021 році людство буде святкувати 10-ти річчя епохальної події - побиття киянами канделябром знаного фахівця. Після тієї події біля паркану ДВРЗ ціну на золото киянам не прогнозує - прочитавши повідомлення саме на цій гілці в 2018 році, заспокоївся та купив на ринку КРЖН і для себе хоч якесь житло, став вдалим прогнозистом цін на КРЖН та на нерухомість за кордоном.
Приємно, що гілка приваблює різнобічно розвинутих фахівців... Форумчани повинні цінні думки виписувати, набиратися досвіду та знань.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: Сер 14 жов, 2020 08:40
В КАКОЙ СТРАНЕ МИРА МОЖНО ПОЩУПАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ?
По сообщениям украинской прессы неожиданно сдвинулся с "мертвой точки" вопрос упрощения визового режима Великобританией для украинцев. Дай Бог...
Пока Великобритания думает, одна международные поисковая система провела анализ того, в какой стране мира чаще всего ищут для себя жилье люди "третьего мира".
Вот результаты. График построен по критерию частоты поисков. На "столбиках" - зеленым цветом показаны вопросы по критерию "ВНЖ", бордовым цветом - по критерию "гражданство/страна", синим цветом "переехать"...
На первом месте - кто бы сомневался - США.
Центральное место - как это не раздразнит знатных специалистов по зарубежной недвижимости - оказалась Турецкая республика (напомню: на сегодня Турция - самый активный деловой партнер Украины, в эти дни состоится визит в Турцию министра обороны Украины для подписания существенно важного для всех форумчан военного контракта).
Ну что же, без предубеждения отметим: akurt "порожняк не гонит" и рассказывает форумчанам о ЕДИНСТВЕННО реальном и правильном выборе.
Итак, из стран на пиктограмме:
- США - спору нет - райское место. Самое трудное для того, чтобы туда попасть: покупка форумчанами недвижимости не даст Вам ВНЖ, не даст право работать.
- В другие страны мира - вот ведь забавно - украинец на сегодня НИКАК НЕ МОЖЕТ ПОПАСТЬ: Канада, Испания, Израиль, Германия, Финляндия и Италия ЗАКРЫТЫ для украинцев наглухо и похоже - на долго... Очень надолго... Вчера общался с приятелями из Дюссельдорфа - сказали, что "коронавирус" их "окружает" - они уже не могут назвать родственников или знакомых, которые бы не подхватили коронавирус. Сын-студент университета в Берлине не учится и очень нервничает. Все это обучение "по интернету" даже в Германии - фикция (факультет авиастроения и летательных аппаратов). Дочка-школьница сидит на карантине, так как в классе 2 ученика заболели.
Окошко приоткрыто ТОЛЬКО в Болгарии - въезд разрешен при наличии теста на коронавирус, сделанного не более 72 часов назад. Думаю, многие форумчане выберут именно Болгарию.
Зачем им полностью открытая, приветливая к украинцам, простая по документам, приемлемая по цене на недвижимость и для проживания соседская Турция?
P.S. Использована картинка из интернет-газеты "News Turk".
Востаннє редагувалось akurt в Сер 14 жов, 2020 09:40, всього редагувалось 2 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: Сер 14 жов, 2020 08:49
akurt а что говорит нормальный поисковик - гугл? по яндексу сочи и крым могут быть самыми желаемыми курортами мира
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
Додано: Сер 14 жов, 2020 08:56
А надо поискать - провести исследования.
Попробуйте.
Для меня боле интересными есть ожидающиеся на днях данные Института статистики Турции по покупке недвижимости иностранцами за сентябрь 2020. Ждём... Дополню табличку, которую раз в месяц выкладываю...
Вчера иду домой - возле дома припарковался автомобиль из Великобритании - приехали владельцы одной из квартир в моем доме. Прикольно: давно не видел авто с "правым рулём"... Это ж сколько километров от Великобритании до Анталии?
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: Сер 14 жов, 2020 09:12
О ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ
На днях начнется визит в Анталию на своем авто "нашего" человека.
Интересная история: он купил ж/б параллелепипед, который иногда по недоразумению называют "квартира".
Был очень счастлив: Накопил! Сумел! Своя квартира!
Счастье закончилось в момент изучения сметы, представленной прорабом для ремонта квартиры.
Оказалось, что дешевле купить для себя любимого готовую квартиру в Анталии.
Что и сделал.
Продал параллелепипед, даже не начиная ремонт, и перекрестился.
Консультирую по проезду, по оформлению "Зелёной карты" на авто и переправе на пароме "Черноморск-Карасу" (порт на Черноморском побережье Турции - функционировал даже во времена жесткого "Комендантского часа").
Для справки: паромная переправа из Украины в Румынию "Орлівка-Isaccea" вблизи Измаила перешла на круглосуточную работу. Пока только для грузового транспорта (Коронавирус, блин...). Её открытие для пассажиров и легкового транспорта при цене на переправу 1 человека в 1 (один) евро и для автомобиля в 15 евро существенно облегчает, удешевляет и ускоряет путь украинцев в Румынию, в Болгарию и в Турцию.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
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