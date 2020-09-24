Додано: Сер 14 жов, 2020 08:40

существенно важного для всех форумчан

В КАКОЙ СТРАНЕ МИРА МОЖНО ПОЩУПАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ?По сообщениям украинской прессы неожиданно сдвинулся с "мертвой точки" вопрос упрощения визового режима Великобританией для украинцев. Дай Бог...Пока Великобритания думает, одна международные поисковая система провела анализ того, в какой стране мира чаще всего ищут для себя жилье люди "третьего мира".Вот результаты. График построен по критерию частоты поисков. На "столбиках" - зеленым цветом показаны вопросы по критерию "ВНЖ", бордовым цветом - по критерию "гражданство/страна", синим цветом "переехать"...На первом месте - кто бы сомневался - США.Центральное место - как это не раздразнит знатных специалистов по зарубежной недвижимости - оказалась Турецкая республика (напомню: на сегодня Турция - самый активный деловой партнер Украины, в эти дни состоится визит в Турцию министра обороны Украины для подписаниявоенного контракта).Ну что же, без предубеждения отметим:"порожняк не гонит" и рассказывает форумчанам о ЕДИНСТВЕННО реальном и правильном выборе.Итак, из стран на пиктограмме:- США - спору нет - райское место. Самое трудное для того, чтобы туда попасть: покупка форумчанами недвижимости не даст Вам ВНЖ, не даст право работать.- В другие страны мира - вот ведь забавно - украинец на сегодня НИКАК НЕ МОЖЕТ ПОПАСТЬ: Канада, Испания, Израиль, Германия, Финляндия и Италияи похоже - на долго... Очень надолго... Вчера общался с приятелями из Дюссельдорфа - сказали, что "коронавирус" их "окружает" - они уже не могут назвать родственников или знакомых, которые бы не подхватили коронавирус. Сын-студент университета в Берлине не учится и очень нервничает. Все это обучение "по интернету" даже в Германии - фикция (факультет авиастроения и летательных аппаратов). Дочка-школьница сидит на карантине, так как в классе 2 ученика заболели.Окошко приоткрыто ТОЛЬКО в Болгарии - въезд разрешен при наличии теста на коронавирус, сделанного не более 72 часов назад. Думаю, многие форумчане выберут именно Болгарию.Зачем им полностью открытая, приветливая к украинцам, простая по документам, приемлемая по цене на недвижимость и для проживания соседская Турция?Использована картинка из интернет-газеты "News Turk".