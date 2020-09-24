В турецком и арабском это слово обозначае всего лишь новости.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 жов, 2020 21:03
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
В турецком и арабском это слово обозначае всего лишь новости.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 14 жов, 2020 08:40
В КАКОЙ СТРАНЕ МИРА МОЖНО ПОЩУПАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ?
По сообщениям украинской прессы неожиданно сдвинулся с "мертвой точки" вопрос упрощения визового режима Великобританией для украинцев. Дай Бог...
Пока Великобритания думает, одна международные поисковая система провела анализ того, в какой стране мира чаще всего ищут для себя жилье люди "третьего мира".
Вот результаты. График построен по критерию частоты поисков. На "столбиках" - зеленым цветом показаны вопросы по критерию "ВНЖ", бордовым цветом - по критерию "гражданство/страна", синим цветом "переехать"...
На первом месте - кто бы сомневался - США.
Центральное место - как это не раздразнит знатных специалистов по зарубежной недвижимости - оказалась Турецкая республика (напомню: на сегодня Турция - самый активный деловой партнер Украины, в эти дни состоится визит в Турцию министра обороны Украины для подписания существенно важного для всех форумчан военного контракта).
Ну что же, без предубеждения отметим: akurt дает форумчанам сведения о ЕДИНСТВЕННО реальном и правильном выборе.
Итак, из стран на пиктограмме:
- США - спору нет - райское место. Самое трудное для того, чтобы туда попасть: покупка форумчанами недвижимости не даст Вам ВНЖ, не даст право работать.
- В другие страны мира - вот ведь забавно - украинец на сегодня НИКАК НЕ МОЖЕТ ПОПАСТЬ: Канада, Испания, Израиль, Германия, Финляндия и Италия ЗАКРЫТЫ для украинцев наглухо и похоже - на долго... Очень надолго... Вчера общался с приятелями из Дюссельдорфа - сказали, что "коронавирус" их "окружает" - они уже не могут назвать родственников или знакомых, которые бы не подхватили коронавирус. Сын-студент университета в Берлине не учится и очень нервничает. Все это обучение "по интернету" даже в Германии - фикция (факультет авиастроения и летательных аппаратов). Дочка-школьница сидит на карантине, так как в классе 2 ученика заболели.
Окошко приоткрыто ТОЛЬКО в Болгарии - въезд разрешен при наличии теста на коронавирус, сделанного не более 72 часов назад. Думаю, многие форумчане выберут именно Болгарию.
Зачем им полностью открытая, приветливая к украинцам, простая по документам, приемлемая по цене на недвижимость и для проживания соседская Турция?
P.S. Использована картинка из интернет-газеты "News Turk".
Востаннє редагувалось akurt в Сер 14 жов, 2020 14:36, всього редагувалось 3 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: Сер 14 жов, 2020 08:49
akurt а что говорит нормальный поисковик - гугл? по яндексу сочи и крым могут быть самыми желаемыми курортами мира
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
Додано: Сер 14 жов, 2020 08:56
А надо поискать - провести исследования.
Попробуйте.
Для меня боле интересными есть ожидающиеся на днях данные Института статистики Турции по покупке недвижимости иностранцами за сентябрь 2020. Ждём... Дополню табличку, которую раз в месяц выкладываю...
Вчера иду домой - возле дома припарковался автомобиль из Великобритании - приехали владельцы одной из квартир в моем доме. Прикольно: давно не видел авто с "правым рулём"... Это ж сколько километров от Великобритании до Анталии?
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: Сер 14 жов, 2020 09:12
О ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ
На днях начнется визит в Анталию на своем авто "нашего" человека.
Интересная история: он купил ж/б параллелепипед, который иногда по недоразумению называют "квартира".
Был очень счастлив: Накопил! Сумел! Своя квартира!
Счастье закончилось в момент изучения сметы, представленной прорабом для ремонта квартиры.
Оказалось, что дешевле купить для себя любимого готовую квартиру в Анталии.
Что и сделал.
Продал параллелепипед, даже не начиная ремонт, и перекрестился.
Консультирую по проезду, по оформлению "Зелёной карты" на авто и переправе на пароме "Черноморск-Карасу" (порт на Черноморском побережье Турции - функционировал даже во времена жесткого "Комендантского часа").
Для справки: паромная переправа из Украины в Румынию "Орлівка-Isaccea" вблизи Измаила перешла на круглосуточную работу. Пока только для грузового транспорта (Коронавирус, блин...). Её открытие для пассажиров и легкового транспорта при цене на переправу 1 человека в 1 (один) евро и для автомобиля в 15 евро существенно облегчает, удешевляет и ускоряет путь украинцев в Румынию, в Болгарию и в Турцию.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: Сер 14 жов, 2020 14:16
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
А в Турцию прямой паром есть? То есть он работает? Что там по ценам?
Додано: Сер 14 жов, 2020 14:42
Выше была речь о новой паромной переправе через Дунай из Одесской области в Румынию ("Орловка-Исакчея") - очень нужная вещь: сейчас тем, кто ездит из Днепра, Херсона, Одессы нужно делать крюк в 190 км - ехать через Молдову (всего 15 км автодороги, но проблем гораздо больше: очереди, платежи, плохая дорога).
Постоянно в ходу паромы по Черному морю - из порта Черноморск под Одессой.
Полная инфа есть на сайте паромной неправы, если коротко, то:
- автомобиль - 190 долларов
- человек - в зависимости от класса каюты - от 75 долларов.
- в пути 27 часов (реально меньше).
Отзывы хорошие: каюты комфортные, хорошее трёхразовое питание в ресторане парома.
Полная инфа здесь:
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: Чет 15 жов, 2020 09:14
Немного о деньгах...
По сообщеним турецкой прессы, валовой национальный продукт туризма Турции оценивается примерно в 15 миллиардов долларов в 2020 году.
Казалось, бы много: 15 миллиардов долларов США!
На самом деле недополученная выгода по сравнению с 2019 годом составляет 60%.
Восстановление сектора туризма началось только с июня 2020 года - и будет продолжаться в этом году как минимум до Нового года: в Анталии - лето. В эти дни начато строительство самого крупного в Турции отеля на 275 номеров - на 550 отдыхающих - у подножия вулкана Эрджиес - на сегодня самого динамично развивающегося горнолыжного центра.
Прогноз на 2021: цифра выручки от туризма может составить 20-27 миллиардов долларов.
Сообщается также, что все игроки сектора, от отелей до ресторанов и туристических организаций, вложили примерно 15-20 миллиардов турецких лир за последние 9 лет.
(по материалам
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: Чет 15 жов, 2020 09:35
Немного о недвижимости...
В субботу - десант из Днепра в Анталию (чартер из Запорожья).
Часть приятелей - в отели - на недельку - 35 000 гривен. До этого посещали славный Бердянск...
Часть - в свои квартиры, купленные в 2018 и в 2019 годах. Ну не за 120 000 долларов однушки в Печерских Новолипках, о которых в эти дни пишут на киевской ветке, а за 54 000 долларов (двушка в 60 квадратов).
В Анталии ранним утром +23. Чистое голубое небо. Вечером - пробежка вдоль 8-км набережной Коньяалты по резиновым дорожкам - на Средиземном море - полный штиль.
Температура воды в море +27.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
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