"Акурт" думає лише про свою кишеню.
З чого би цій обліківці дбати про пересічних???
Насправді найвигідніша курортна нерухомість є в Албанії.
20 000 євро - і квартира біля моря перша лінія! Хоппа!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 жов, 2020 14:52
"Акурт" думає лише про свою кишеню.
З чого би цій обліківці дбати про пересічних???
Насправді найвигідніша курортна нерухомість є в Албанії.
20 000 євро - і квартира біля моря перша лінія! Хоппа!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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