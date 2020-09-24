Додано: Чет 15 жов, 2020 16:09

Слова "Албанія" або "Монголія" вочевидь дуже збудили нашого київського хВахівця із закордонної нерухомості на ім"я "Франт"...

Від "франта" правда залишився один пшик: наш знаний хВахівець із закордонної нерухомості хоч і отримує незадекларовані прибутки, але вони вочевидь мізерні - калькулятор - просто потвора - дає такий результат:

- вкинув в неліквід 106 000 доларів в 2015 році;

- виручка - 2х200=400 доларів (всі знають, що за 400 баксів зараз важко прожити родині з двох осіб);

- прибутковість:

106000 - 100%

12х400 - х%

х=12х400х100/106000=4,52%

З цього регочуть всі лендлорди київської гілки.

Тому бідолашне - наш вдалий київський лендлорд - володар двох 1-к хрущиків - все шукає причину своїх невдач по життю на цій гілці.

А ми йому казали: не дури киян із ціною на зливки золота - будуть бити канделябром по шиї... та по голові... Не послухав нас ще в 2011 році...

Востаннє редагувалось akurt в Чет 15 жов, 2020 16:28, всього редагувалось 1 раз.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.