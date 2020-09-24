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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 800801802803
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 14:52

  akurt написав:А только akurt даёт практические правильные советы

"Акурт" думає лише про свою кишеню.
З чого би цій обліківці дбати про пересічних???

Насправді найвигідніша курортна нерухомість є в Албанії.
20 000 євро - і квартира біля моря перша лінія! Хоппа!
http://www.albania2sea.com.ua/
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 15:11

Запрошую найкращих фахівців закордонної і укр-нерухомості сю

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viewtopic.php?f=27&t=239049&p=5077703#p5077703

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...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 16:09

Слова "Албанія" або "Монголія" вочевидь дуже збудили нашого київського хВахівця із закордонної нерухомості на ім"я "Франт"...
Від "франта" правда залишився один пшик: наш знаний хВахівець із закордонної нерухомості хоч і отримує незадекларовані прибутки, але вони вочевидь мізерні - калькулятор - просто потвора - дає такий результат:
- вкинув в неліквід 106 000 доларів в 2015 році;
- виручка - 2х200=400 доларів (всі знають, що за 400 баксів зараз важко прожити родині з двох осіб);
- прибутковість:
106000 - 100%
12х400 - х%
х=12х400х100/106000=4,52%
З цього регочуть всі лендлорди київської гілки.
Тому бідолашне - наш вдалий київський лендлорд - володар двох 1-к хрущиків - все шукає причину своїх невдач по життю на цій гілці.
А ми йому казали: не дури киян із ціною на зливки золота - будуть бити канделябром по шиї... та по голові... Не послухав нас ще в 2011 році...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 15 жов, 2020 16:28, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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