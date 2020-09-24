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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 800801802803
Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 14:52

  akurt написав:А только akurt даёт практические правильные советы

"Акурт" думає лише про свою кишеню.
З чого би цій обліківці дбати про пересічних???

Насправді найвигідніша курортна нерухомість є в Албанії.
20 000 євро - і квартира біля моря перша лінія! Хоппа!
http://www.albania2sea.com.ua/
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 15:11

Запрошую найкращих фахівців закордонної і укр-нерухомості сю

#

viewtopic.php?f=27&t=239049&p=5077703#p5077703

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...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 20:26

Разбарвлю тему ....

Через економічні проблеми деякі країни Арабської готові давати ВНЖ і ПМЖ за інвестиції в нерухомість.

Цінник звичайно негуманий (від 200к уе), але, наприклад, за інвестицій в 1 млн уе дають дуже нехилі бенефіти (безкоштовне навчання, медицина і так далі), крім пашпорту звичайно :)

зі. Не реклама.... бо контингент тут "кавалірковий" і "двох-хрущовочний" ... :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 20:34

Я взагалі здивований: бригада ріелторів і ріелторш денно і нощно строчить опуси, рекламує турецьку курортну нерухомість. Немає тут покупців, і все!
Це як чекати потяга там, де відсутні рейки(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 21:29

  change_pm написав:Через економічні проблеми деякі країни Арабської готові давати ВНЖ і ПМЖ за інвестиції в нерухомість.
Цінник звичайно негуманий (від 200к уе), але, наприклад, за інвестицій в 1 млн уе дають дуже нехилі бенефіти (безкоштовне навчання, медицина і так далі), крім пашпорту звичайно :)
зі. Не реклама.... бо контингент тут "кавалірковий" і "двох-хрущовочний" ... :)

"Кавалірковий" - то нормальний контингент, такий контингент зазвичай ставить експерименти. За свої гроші то правильно і навіть цікаво...
Самий завзятий хВахівець тут "двох-хрущовочний"...
Йому циганка на Приміському вокзалі напророкувала, що як вловить десь ріелтора - то буде йому щастя.
Ловить вже третій рік...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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