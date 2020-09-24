"Акурт" думає лише про свою кишеню.
З чого би цій обліківці дбати про пересічних???
Насправді найвигідніша курортна нерухомість є в Албанії.
20 000 євро - і квартира біля моря перша лінія! Хоппа!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 жов, 2020 14:52
"Акурт" думає лише про свою кишеню.
З чого би цій обліківці дбати про пересічних???
Насправді найвигідніша курортна нерухомість є в Албанії.
20 000 євро - і квартира біля моря перша лінія! Хоппа!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 15 жов, 2020 15:11
Запрошую найкращих фахівців закордонної і укр-нерухомості сю
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 15 жов, 2020 20:26
Разбарвлю тему ....
Через економічні проблеми деякі країни Арабської готові давати ВНЖ і ПМЖ за інвестиції в нерухомість.
Цінник звичайно негуманий (від 200к уе), але, наприклад, за інвестицій в 1 млн уе дають дуже нехилі бенефіти (безкоштовне навчання, медицина і так далі), крім пашпорту звичайно
зі. Не реклама.... бо контингент тут "кавалірковий" і "двох-хрущовочний" ...
Додано: Чет 15 жов, 2020 20:34
Я взагалі здивований: бригада ріелторів і ріелторш денно і нощно строчить опуси, рекламує турецьку курортну нерухомість. Немає тут покупців, і все!
Це як чекати потяга там, де відсутні рейки(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 15 жов, 2020 21:29
"Кавалірковий" - то нормальний контингент, такий контингент зазвичай ставить експерименти. За свої гроші то правильно і навіть цікаво...
Самий завзятий хВахівець тут "двох-хрущовочний"...
Йому циганка на Приміському вокзалі напророкувала, що як вловить десь ріелтора - то буде йому щастя.
Ловить вже третій рік...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 00:18
Просто люди поняли, что акурт - вор и место ему в тюрьме. Поэтому и не покупают у него.
Загадка: на какую бутылку садится акурт по утрам?
Ответ: на бутылку турецкого йогурта’.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 00:43
О! Дагестанско-техасский затворник объявился!
Это приятно: мы видим, что скупка им участков земли в болотах под городом Austin (TX) (по 1000$ за сотку - дешевле можно купить только где-нибудь в Ленино вблизи Кривого Рога) привела к очередному краху в жизни.
Наверняка нервничает и бесится...
Напомню: это эта техасская красава советовала форумчанам вложиться в квартиры в Минске.
До этого ценный его совет: скупить однушки за МКАД. До этого - купить форумчанам уютный домик в Махачкале...
Ценный для форумчан "кадр". Мне нравится...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
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