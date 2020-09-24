Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:10

- первое место

- второе место

- третье место

Вероятно, сегодня Институт статистики Турецкой республики опубликует данные о количестве покупок квартир иностранцами в сентябре 2020. Как-то слегка задерживают... Может, данные будут интересными или необычными?А пока посмотрим, в каких городах Турции покупают квартиры иностранцы (данные за январь-август 2020):- традиционно - один из крупнейших городов мира - Стамбул. По населению опережает десятки даже не городов, а стран мира. Жильцы моего дома не перестают меня удивлять: вчера еще один жилец дома признался, что у него есть квартира в Стамбуле. Город для бизнеса...- кто бы сомевался - Анталия. Тут без вопросов. Самое удобное место для жизни: в эти октябрьские дни днем до +29, вода в море +27, позавчера - полный штиль, вчера на море легкая детская приятная волна.- столица - Анкара. Сегодня в Анкару прибывает самая крупная за последние 2 года делегация из Украины - ожидается подписание крупного военного контракта. По сообщениям турецкой прессы Украина - самый надежный партнер и самый надежный сосед. Тон статей прессы по Украине - позитивный.В списке городов последнее место - 399 - занимает Мугла. Однако не расслабляйтесь: думаю, в цифру "399" включены и Бодрум, и Фетхие и Мармарис - там самое дорогое жилье - от 250 000 долларов и выше. На встрече 4 июля в Анталии представителей украинской диаспоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой (на меня произвел очень положительное впечатление) представители Украинского общества в этом регионе заявили, что почти все живущие там члены украинской диаспоры - IT-ники из Украины. Поднимали вопрос об интенсификации сотрудничества на благо обеих стран.Ждем результатов покупки квартир украинцами в сентябре...