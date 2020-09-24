"Акурт" думає лише про свою кишеню.
З чого би цій обліківці дбати про пересічних???
Насправді найвигідніша курортна нерухомість є в Албанії.
20 000 євро - і квартира біля моря перша лінія! Хоппа!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 жов, 2020 14:52
"Акурт" думає лише про свою кишеню.
З чого би цій обліківці дбати про пересічних???
Насправді найвигідніша курортна нерухомість є в Албанії.
20 000 євро - і квартира біля моря перша лінія! Хоппа!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 15 жов, 2020 20:26
Разбарвлю тему ....
Через економічні проблеми деякі країни Арабської готові давати ВНЖ і ПМЖ за інвестиції в нерухомість.
Цінник звичайно негуманий (від 200к уе), але, наприклад, за інвестицій в 1 млн уе дають дуже нехилі бенефіти (безкоштовне навчання, медицина і так далі), крім пашпорту звичайно
зі. Не реклама.... бо контингент тут "кавалірковий" і "двох-хрущовочний" ...
Додано: П'ят 16 жов, 2020 11:10
Вероятно, сегодня Институт статистики Турецкой республики опубликует данные о количестве покупок квартир иностранцами в сентябре 2020. Как-то слегка задерживают... Может, данные будут интересными или необычными?
А пока посмотрим, в каких городах Турции покупают квартиры иностранцы (данные за январь-август 2020):
- первое место - традиционно - один из крупнейших городов мира - Стамбул. По населению опережает десятки даже не городов, а стран мира. Жильцы моего дома не перестают меня удивлять: вчера еще один жилец дома признался, что у него есть квартира в Стамбуле. Город для бизнеса...
- второе место - кто бы сомевался - Анталия. Тут без вопросов. Самое удобное место для жизни: в эти октябрьские дни днем до +29, вода в море +27, позавчера - полный штиль, вчера на море легкая детская приятная волна.
- третье место - столица - Анкара. Сегодня в Анкару прибывает самая крупная за последние 2 года делегация из Украины - ожидается подписание крупного военного контракта. По сообщениям турецкой прессы Украина - самый надежный партнер и самый надежный сосед. Тон статей прессы по Украине - позитивный.
В списке городов последнее место - 399 - занимает Мугла. Однако не расслабляйтесь: думаю, в цифру "399" включены и Бодрум, и Фетхие и Мармарис - там самое дорогое жилье - от 250 000 долларов и выше. На встрече 4 июля в Анталии представителей украинской диаспоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой (на меня произвел очень положительное впечатление) представители Украинского общества в этом регионе заявили, что почти все живущие там члены украинской диаспоры - IT-ники из Украины. Поднимали вопрос об интенсификации сотрудничества на благо обеих стран.
Ждем результатов покупки квартир украинцами в сентябре...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:21
Что такое инфляция и с чем ее едят.
Опубликованы цены на Ski-pass в одном из самых динамично развивающихся и самом доступном на сегодня горнолыжном центре "Кайсери-Эрджиес" в центре Турции.
Напомню: в этом сезоне украинская авиакомпания SkyUp открывает прямые (!!!) авиарейсы из Киева в Кайсери (областной центр с населением в 1,2 миллиона жителей). Erciyes - потухший 2000 лет назад вулкан высотой в 3 900 (!!!!) м над уровнем моря, верхние станции - 3 300 м над уровнем моря (открыты не всегда, но в сезоне 2019/2020 мне удалось подниматься туда не раз).
Жителям других городов рекомендую турецкую авиакомпанию Pegasus.
Для сравнения: в прошлом сезоне Ski-pass на 50 подъемов стоил 295 лир или 295/5,98=49 долларов США (по цене Ski-pass на 1 (ОДИН!) день на горнолыжных центрах в Италии или в Австрии).
Смотрим новые цены и считаем:
50 подъемов - 350 лир или на сегодня 350/7,92=44,20 доллара США.
Лыжнику среднего уровня 50 подъемов хватит на 5-7 дней катания.
Так вона оно как... Для иностранца все дешевле и дешевле становится...
P.S. Для сравнения: Ski-pass на 1 (ОДИН) день в Буковеле в сезоне 2020/2021 стоит от 980 до 1280 гривен или от 35 до 45 долларов США. Я не ошибся: на 1 (один) день...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 12:57
Маєте житло в Туреччині? Вам - подарунки кожного дня!
Приємна акція від авіакомпанії Пегасус на весь весінньо-літньо-осінній сезон: авіаквитки Львів-Стамбул-Львів, Харків-Стамбул-Харків, Київ-Ізмір-Київ, Запоріжжя-Стамбул-Запоріжжя на період з 28 березня 2021 до 30 жовтня 2021 (!!!) по 61,9 долари в обидва боки!!!!!
Не зівайте: акція триває до 22 жовтня.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 16 жов, 2020 13:03, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: П'ят 16 жов, 2020 13:00
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Хм, вчера смотрел на август - ещё не было ничего.
Хоть и не 25 баксов как на зиму, но 34 тоже хорошо.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 16 жов, 2020 13:05
Акция началась сегодня в честь визита президента Украины в Турцию.
Они пишут, что цены на авиабилеты - от 9 (девяти) евро.
Но это без учета налогов и аэропортовых сборов.
Важно: любые изменения авиабилетов, сделанные до 31 декабря 2020, - бесплатно!!!
Напомню: авиабилеты по Турции - например, Стамбул - Анталия, от 12 (летом от 15) долларов в одну сторону.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
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