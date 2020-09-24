Додано: Суб 17 жов, 2020 17:29

flyman написав: Турція! Вах! Турція! Вах!

ирландский кредитный калькулятор.

по полученной специальности

Эпиграф:Специально для форумчан:1. Заёмщик - мой бывший подчиненный, который в свое время понял, что работать мастером цеха - преступление против себя самого, как бы не уговаривал отец - начальник цеха, получивший при выходе на пенсию переходящий вымпел и козырные 5500 гривен пенсии. Заёмщик закончил в Киеве курсы (удалено) и поехал по направлению руководителя курсов работатьв Ирландию. Курсы обошлись в 2000 евро за 6 месяцев. Не подумайте: это не курсы электриков, знания/умения/зарплаты которых активно обсуждаются на киевской ветке (читал с удовольствием на пляже. Боже, на что только не тратят люди свою жизнь....)2. Пять лет легальной жизни и работы в Ирландии - получите паспорт с коротким словом IRISH. Как бы даже и принудительно: 5 лет прошло, товарищ, получите паспорт!3. Хватит жить в 2-х этажном доме с четырьмя спальнями, в каждой из которых живет один "перец" с Украины - даёшь свою семью и свое кубло! Визит в Украину - свадьба - возвращение - гражданство Ирландии жене. Покупка кубла в ипотеку.4. Кубло выбрали не дорогое, и не дешевое - классика Европы - "таунхаус" в 2 этажа, почти новый вторичный рынок. Вблизи от работы. Но и природа - за окном. Никаких ржавых так милых сердцу киевлян крыш брошенных заводов...5. Первый взнос - 40 000 евро. Из них 25 000 - деньги от проданной в спальном районе одного хорошего города двушки (были такие времена, когда 2-к гныднык в отдаленном спальном районе можно было продать/купить за 25 000 евро).6. Ипотека на 25 (двадцать) пять лет.7. Полная цена квартиры 97 000 евро на день покупки (кажется, 4-5 лет назад).8. Ежемесячный взнос -) евро.9. Зарплата(две тысячи восемьсот - две тысячи девятьсот) евро в месяц.Шобы жить человеку по-человечески... Сейчас, а не потом...