Ирландский кредитный калькулятор
Эпиграф:
flyman написав:
Турція! Вах!
Специально для форумчан: ирландский кредитный калькулятор.
1. Заёмщик - мой бывший подчиненный, который в свое время понял, что работать мастером цеха - преступление против себя самого, как бы не уговаривал отец - начальник цеха, получивший при выходе на пенсию переходящий вымпел и козырные 5500 гривен пенсии. Заёмщик закончил в Киеве курсы (удалено
) и поехал по направлению руководителя курсов работать по полученной специальности
в Ирландию. Курсы обошлись в 2000 евро за 6 месяцев. Не подумайте: это не курсы электриков, знания/умения/зарплаты которых активно обсуждаются на киевской ветке (читал с удовольствием на пляже. Боже, на что только не тратят люди свою жизнь....
)
2. Пять лет легальной жизни и работы в Ирландии - получите паспорт с коротким словом IRISH
. Как бы даже и принудительно: 5 лет прошло, товарищ, получите паспорт!
3. Хватит жить в 2-х этажном доме с четырьмя спальнями, в каждой из которых живет один "перец
" с Украины - даёшь свою семью и свое кубло! Визит в Украину - свадьба - возвращение - гражданство Ирландии жене. Покупка кубла в ипотеку.
4. Кубло выбрали не дорогое, и не дешевое - классика Европы - "таунхаус" в 2 этажа, почти новый вторичный рынок. Вблизи от работы. Но и природа - за окном. Никаких ржавых так милых сердцу киевлян крыш брошенных заводов...
5. Первый взнос - 40 000 евро. Из них 25 000 - деньги от проданной в спальном районе одного хорошего города двушки (были такие времена, когда 2-к гныднык
в отдаленном спальном районе можно было продать/купить за 25 000 евро).
6. Ипотека на 25 (двадцать) пять лет.
7. Полная цена квартиры 97 000 евро на день покупки (кажется, 4-5 лет назад).
8. Ежемесячный взнос - 189
(сто восемьдесят девять
) евро.
9. Зарплата 2800-2900
(две тысячи восемьсот - две тысячи девятьсот) евро в месяц.Так вона оно для чего - ипотека!!!!
Шобы жить человеку по-человечески... Сейчас, а не потом...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.