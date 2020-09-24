Додано: Суб 17 жов, 2020 18:19

Damien написав: Вы такие страшные картинки не публикуйте, всех потенциальных покупателей распугаете.

Не знаю кого как, но меня пугает соседство иранцев, иракцев и русских. Они же буквально окружат, если купить жилье.

"Меня окружали добрые, улыбчивые люди, медленно сжимая кольцо" (с) Вы такие страшные картинки не публикуйте, всех потенциальных покупателей распугаете.Не знаю кого как, но меня пугает соседство иранцев, иракцев и русских. Они же буквально окружат, если купить жилье."Меня окружали добрые, улыбчивые люди, медленно сжимая кольцо" (с)

наш человек туда разве что в Старбакс зайдет.

Ха-ха-ха... Мне аж весело стало,1. Статистика говорит, что покупателей все больше и больше и как видите - из США и Швеции. И не только.А Иран и Ирак - страны богатые и ясно, что сюда уезжают люди НЕ бедные. Вот - между прочим - тем цифрам сам дивлюсь и скажу: я НЕ вижу этих граждан на улице или не могу различить иранца/иракца и украинца/россиянина.Для себя я это объясняю так, что они покупают ОЧЕНЬ дорогое жилье и живут ОЧЕНЬ обособленно.На первой линии у моря открыта продажа апартаментов SunIsBlu - шикарный комплекс, на первом этаже престижные рестораны и вот открыли StarBucks - вокруг еще не все готово - там самые маленькие самые скромные апартаменты площадью кажется в 70 квадратов - от 350 000 долларов (цены есть на сайте). Вот это для них,2. В моем доме 19 квартир, из них: Франция - 1, Германия - 1, Нидерланды - 1, Украина - 1. Великобритания - 1. Еще один - турок-месхетинец из Молдовы, который тоже - как и все почти жильцы дома - имеет квартиру в Стамбуле.Не уверен, не обижайтесь, но думаю, что в Вашем доме: наркоманов - 10, убийц - 10, грабителей -10, нищебродов - 10, больных на голову - 10, членов КПСС в душе и не в душе - 10.Эти страшнее или нет гражданина Ирака, который явно ездит на Бентли и которого я не могу увидеть - по крайней мере за последние 3 года - на улице?Вдвое меньше - но тоже сотни квартир - купили граждане РФ.Они Вас меньше пугают, чем граждане Ирака/Ирана? Точно?