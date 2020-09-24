Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вы такие страшные картинки не публикуйте, всех потенциальных покупателей распугаете. Не знаю кого как, но меня пугает соседство иранцев, иракцев и русских. Они же буквально окружат, если купить жилье. "Меня окружали добрые, улыбчивые люди, медленно сжимая кольцо" (с)
1. Заёмщик - мой бывший подчиненный, который в свое время понял, что работать мастером цеха - преступление против себя самого, как бы не уговаривал отец - начальник цеха, получивший при выходе на пенсию переходящий вымпел и козырные 5500 гривен пенсии. Заёмщик закончил в Киеве курсы (удалено) и поехал по направлению руководителя курсов работать по полученной специальности в Ирландию. Курсы обошлись в 2000 евро за 6 месяцев. Не подумайте: это не курсы электриков, знания/умения/зарплаты которых активно обсуждаются на киевской ветке (читал с удовольствием на пляже. Боже, на что только не тратят люди свою жизнь....) 2. Пять лет легальной жизни и работы в Ирландии - получите паспорт с коротким словом IRISH. Как бы даже и принудительно: 5 лет прошло, товарищ, получите паспорт! 3. Хватит жить в 2-х этажном доме с четырьмя спальнями, в каждой из которых живет один "перец" с Украины - даёшь свою семью и свое кубло! Визит в Украину - свадьба - возвращение - гражданство Ирландии жене. Покупка кубла в ипотеку. 4. Кубло выбрали не дорогое, и не дешевое - классика Европы - "таунхаус" в 2 этажа, почти новый вторичный рынок. Вблизи от работы. Но и природа - за окном. Никаких ржавых и так милых сердцу многих крыш брошенных заводов... 5. Первый взнос - 40 000 евро. Из них 15 000 - деньги от проданной в спальном районе одного хорошего города двушки (были такие времена, когда 2-к гныднык в отдаленном спальном районе можно было продать/купить за 15 000 евро). 6. Ипотека на 25 (двадцать) пять лет. 7. Полная цена квартиры 97 000 евро на день покупки (кажется, 4-5 лет назад). 8. Ежемесячный взнос - 189 (сто восемьдесят девять) евро. 9. Зарплата 2800-2900 (две тысячи восемьсот - две тысячи девятьсот) евро в месяц.
Так вона оно для чего - ипотека!!!! Шобы жить человеку по-человечески... Сейчас, а не потом...
P.S. Все цифры и факты - как всегда у топик-стартера ветки - реальные, получены сегодня на пляже по WhatsAp.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Damien написав:Вы такие страшные картинки не публикуйте, всех потенциальных покупателей распугаете. Не знаю кого как, но меня пугает соседство иранцев, иракцев и русских. Они же буквально окружат, если купить жилье. "Меня окружали добрые, улыбчивые люди, медленно сжимая кольцо" (с)
Ха-ха-ха... Мне аж весело стало, спасибо за пост: 1. Статистика говорит, что покупателей все больше и больше и как видите - из США и Швеции. И не только. А Иран и Ирак - страны богатые и ясно, что сюда уезжают люди НЕ бедные. Вот - между прочим - тем цифрам сам дивлюсь и скажу: я НЕ вижу этих граждан на улице или не могу различить иранца/иракца и украинца/россиянина. Для себя я это объясняю так, что они покупают ОЧЕНЬ дорогое жилье и живут ОЧЕНЬ обособленно. На первой линии у моря открыта продажа апартаментов SunIsBlu - шикарный комплекс, на первом этаже престижные рестораны и вот открыли StarBucks - вокруг еще не все готово - там самые маленькие самые скромные апартаменты площадью кажется в 70 квадратов - от 350 000 долларов (цены есть на сайте). Вот это для них, наш человек туда разве что в Старбакс зайдет.
2. В моем доме 19 квартир, из них: Франция - 1, Германия - 1, Нидерланды - 1, Украина - 1. Великобритания - 1. Еще один - турок-месхетинец из Молдовы, который тоже - как и все почти жильцы дома - имеет квартиру в Стамбуле.
Не уверен, не обижайтесь, но думаю, что в Вашем доме: наркоманов - 10, убийц - 10, грабителей -10, нищебродов - 10, больных на голову - 10, членов КПСС в душе и не в душе - 10. Эти страшнее или нет гражданина Ирака, который явно ездит на Бентли и которого я не могу увидеть - по крайней мере за последние 3 года - на улице?
P.S. Вдвое меньше - но тоже сотни квартир - купили граждане РФ. Они Вас меньше пугают, чем граждане Ирака/Ирана? Точно?
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Damien написав:Вы такие страшные картинки не публикуйте, всех потенциальных покупателей распугаете. Не знаю кого как, но меня пугает соседство иранцев, иракцев и русских. Они же буквально окружат, если купить жилье. "Меня окружали добрые, улыбчивые люди, медленно сжимая кольцо" (с)
Ха-ха-ха... Мне аж весело стало, спасибо за пост: 1. Статистика говорит, что покупателей все больше и больше и как видите - из США и Швеции. И не только. А Иран и Ирак - страны богатые и ясно, что сюда уезжают люди НЕ бедные. Вот - между прочим - тем цифрам сам дивлюсь и скажу: я НЕ вижу этих граждан на улице или не могу различить иранца/иракца и украинца/россиянина. Для себя я это объясняю так, что они покупают ОЧЕНЬ дорогое жилье и живут ОЧЕНЬ обособленно. На первой линии у моря открыта продажа апартаментов SunIsBlu - шикарный комплекс, на первом этаже престижные рестораны и вот открыли StarBucks - вокруг еще не все готово - там самые маленькие самые скромные апартаменты площадью кажется в 70 квадратов - от 350 000 долларов (цены есть на сайте). Вот это для них, наш человек туда разве что в Старбакс зайдет.
2. В моем доме 19 квартир, из них: Франция - 1, Германия - 1, Нидерланды - 1, Украина - 1. Великобритания - 1. Еще один - турок-месхетинец из Молдовы, который тоже - как и все почти жильцы дома - имеет квартиру в Стамбуле.
Не уверен, не обижайтесь, но думаю, что в Вашем доме: наркоманов - 10, убийц - 10, грабителей -10, нищебродов - 10, больных на голову - 10, членов КПСС в душе и не в душе - 10. Эти страшнее или нет гражданина Ирака, который явно ездит на Бентли и которого я не могу увидеть - по крайней мере за последние 3 года - на улице? P.S. Вдвое меньше - но тоже сотни квартир - купили граждане РФ. Они Вас меньше пугают, чем граждане Ирака/Ирана? Точно?
не уверены - так не пишите ерунды, то же самое можно сказать и про Турцию, думаю среди ваших соседей наркоманов - 5, убийц - 2, грабителей - 10, нищебродов - 2, больных на голову - 10, членов террористической организации в душе и не в душе - 10. Причем некоторые ваши соседи сразу в несколько номинаций попадают, что еще хуже...
Происхождение (СТРАНА И ГОРОД) того типа во Франции очень интересные... И он НЕ гражданин так напугавших кого-то Ирана или Ирака. Кстати, в Украине - по оценке специалистов - 2 000 000 (два миллиона) человек исповедуют ислам. И они - граждане Украины... Так что зря Вы так...
В моем ж/к во Львове - точно не помню - то-ли 150, то-ли 200 квартир, то статистика такая, как я написал. Ну вот она такая именно, как я написал... В вашем комплексе - наверное - другая...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Теплый мягкий климат, когда зимой не бывает снега, а температура в январе-феврале как правило днем в районе +16, позволяет владельцам квартир не стеклить балконы. Вчера новые владельцы квартиры в доме напротив вызвали специалистов и те за 3 часа "застеклили" им балкон. Из 4х2 балконов с торцевой стены этого дома застеклен только 1 балкон. Это квартира двухуровневая, сверху есть еще открытые лоджии. Всего в доме 6 этажей: нижний этаж (имеет номер "0") имеет большой балкон с выходом на газон, 4 этажа обычных и еще этаж "на крыше" (двухуровневая квартира).
Остекление выполнено из толстостенного закаленного стекла, вся конструкция "складывается" путем перемещения стеклянных панелей по полозьям, укрепленным на перилах и на потолке в сторону; все панели складываются "в книжку". Все тщательно обработано силиконом, торцы закрыты декоративными панелями, и даже в сильный боковой ливень не проникает вода. Цена вопроса для вот этого балкона - 800 долларов (размер примерно 2,5х2,5 м). Уточнение: нижняя темная часть - тоже закаленное тонированное толстостенное стекло, то есть с балкона все видно, а что делается на балконе - не видно. На балконы всегда выводится вентиль с водой, пол и панели балкона - кафель, отделка по периметру в нижней части - полированный мрамор, имеются водослив (канал проложен внутри стены), освещение, розетка. Так и сдавал дом Застройщик.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.