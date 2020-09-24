Додано: Нед 18 жов, 2020 13:47

Что интересно, там жилой комплекс, в котором много квартир принадлежит россиянам.

Сложно мне сказать про употребление в Турции наркотиков - я вот сколько не присматриваюсь, не могу точно сказать. Ни "да", ни "нет"...Хотя свое рода "специалист" - от наркотиков умер одноклассник, потом пара друзей/соседей юношества.Так вот мои наблюдения:- молодежи, которая внешне выглядит наркоманами, я ни разу не встречал. По улицам не бродят, в парках на лавочках не сидят, на набережной не лежат...- женщины из нашей украинской диаспоры мне пару раз говорили, что наркомания есть. Конкретные примеры не приводили.- в прошлом году с балкона видел, что скорее всего делается "закладка" в соседнем доме - дело было в полночь или в час ночи - там забор необычный - в нем есть сквозные ниши для светильников - вот в одну нишу парень в капюшоне что-то положил, потом ушел вернулся через пару минут и в другой нише что-то забрал. Но это я видел один раз.- ни разу не видел в кустах/не в кустах выброшенных шприцов.Статистические данные есть здесь:Они пишут такое:- Если в Турции в 1990 году было около 381 200 человек с расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, то в 2016 году это число выросло до 664 906 человек. Они пишут так: "Наркомания, увеличиваясь количественно, пропорционально населению уменьшается". Количество наркоманов оценивают в 0,82% от численности населения в 2016 году (более свежих данных пока не нашел).- Опиоиды - самые "любимые" наркотики в Турции, вслед за ним - марихуана.- Большинство людей с расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, в возрастной группе 25-29 лет.