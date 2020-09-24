Хотя свое рода "специалист" - от наркотиков умер одноклассник, потом пара друзей/соседей юношества.
Так вот мои наблюдения:
- молодежи, которая внешне выглядит наркоманами, я ни разу не встречал. По улицам не бродят, в парках на лавочках не сидят, на набережной не лежат...
- женщины из нашей украинской диаспоры мне пару раз говорили, что наркомания есть. Конкретные примеры не приводили.
- в прошлом году с балкона видел, что скорее всего делается "закладка" в соседнем доме - дело было в полночь или в час ночи - там забор необычный - в нем есть сквозные ниши для светильников - вот в одну нишу парень в капюшоне что-то положил, потом ушел вернулся через пару минут и в другой нише что-то забрал. Но это я видел один раз. Что интересно, там жилой комплекс, в котором много квартир принадлежит россиянам.
- ни разу не видел в кустах/не в кустах выброшенных шприцов.
Статистические данные есть здесь:
Они пишут такое:
- Если в Турции в 1990 году было около 381 200 человек с расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, то в 2016 году это число выросло до 664 906 человек. Они пишут так: "Наркомания, увеличиваясь количественно, пропорционально населению уменьшается". Количество наркоманов оценивают в 0,82% от численности населения в 2016 году (более свежих данных пока не нашел).
- Опиоиды - самые "любимые" наркотики в Турции, вслед за ним - марихуана.
- Большинство людей с расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, в возрастной группе 25-29 лет.