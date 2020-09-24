RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 802803804805
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 13:47

Сложно мне сказать про употребление в Турции наркотиков - я вот сколько не присматриваюсь, не могу точно сказать. Ни "да", ни "нет"...
Хотя свое рода "специалист" - от наркотиков умер одноклассник, потом пара друзей/соседей юношества.

Так вот мои наблюдения:
- молодежи, которая внешне выглядит наркоманами, я ни разу не встречал. По улицам не бродят, в парках на лавочках не сидят, на набережной не лежат...
- женщины из нашей украинской диаспоры мне пару раз говорили, что наркомания есть. Конкретные примеры не приводили.
- в прошлом году с балкона видел, что скорее всего делается "закладка" в соседнем доме - дело было в полночь или в час ночи - там забор необычный - в нем есть сквозные ниши для светильников - вот в одну нишу парень в капюшоне что-то положил, потом ушел вернулся через пару минут и в другой нише что-то забрал. Но это я видел один раз. Что интересно, там жилой комплекс, в котором много квартир принадлежит россиянам.
- ни разу не видел в кустах/не в кустах выброшенных шприцов.
Статистические данные есть здесь:
https://www.dogrulukpayi.com/bulten/dun ... i%C5%9Ftir.
Они пишут такое:
- Если в Турции в 1990 году было около 381 200 человек с расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, то в 2016 году это число выросло до 664 906 человек. Они пишут так: "Наркомания, увеличиваясь количественно, пропорционально населению уменьшается". Количество наркоманов оценивают в 0,82% от численности населения в 2016 году (более свежих данных пока не нашел).
- Опиоиды - самые "любимые" наркотики в Турции, вслед за ним - марихуана.
- Большинство людей с расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, в возрастной группе 25-29 лет.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4915
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1807 раз.
Подякували: 742 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 802803804805
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kostia і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 570, 571, 572
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
5718 648363
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 жов, 2020 10:42
Ethereum
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 122, 123, 124
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
1233 152092
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 жов, 2020 16:45
change_pm
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 13, 14, 15
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 09:00
144 5150
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 жов, 2020 16:59
Gastarbaiter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (6541)
18.10.2020 14:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.