Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Сложно мне сказать про употребление в Турции наркотиков - я вот сколько не присматриваюсь, не могу точно сказать. Ни "да", ни "нет"... Хотя своего рода "специалист" - от наркотиков умер одноклассник, потом пара друзей/соседей юношества.
Мои наблюдения: - молодежи, которая внешне выглядит наркоманами, я ни разу не встречал. По улицам не бродят, в парках на лавочках не сидят, на набережной не лежат... - женщины из нашей украинской диаспоры мне пару раз говорили, что наркомания есть. Конкретные примеры не приводили. - в прошлом году с балкона видел, что скорее всего делается "закладка" в соседнем доме - дело было в полночь или в час ночи - там забор необычный - в нем есть сквозные ниши для светильников - вот в одну нишу парень в капюшоне что-то положил, потом ушел вернулся через пару минут и в другой нише что-то забрал. Что интересно, там жилой комплекс, в котором много квартир принадлежит россиянам. - ни разу не видел в кустах/не в кустах выброшенных шприцев. Статистические данные есть здесь: https://www.dogrulukpayi.com/bulten/dun ... i%C5%9Ftir. Они пишут такое: - Если в Турции в 1990 году было около 381 200 человек с расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, то в 2016 году это число выросло до 664 906 человек. Они пишут так: "Наркомания, увеличиваясь количественно, пропорционально населению уменьшается". Количество наркоманов оценивалось в 0,82% от численности населения в 2016 году (более свежих данных пока не нашел). - Опиоиды - самые "любимые" наркотики в Турции, вслед за ним - марихуана.
Есть мнение зарубежных экспертов о том, что через Турцию идет все же наркотрафик в Европу. При этом Турция в 2019 году вышла на второе место в мире (!!!) по количеству изъятого из поставок героина - изъято 19 тонн, Иран изъял 25 тонн. https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/du ... u-5896577/
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
ol_zy написав:то же самое можно сказать и про Турцию, думаю среди ваших соседей наркоманов - 5, убийц - 2, грабителей - 10, нищебродов - 2, больных на голову - 10, членов террористической организации в душе и не в душе - 10. Причем некоторые ваши соседи сразу в несколько номинаций попадают, что еще хуже...
У нас наркоманство стало чуть ли не национальной идеей. Весь район обрисован адресами телеграмм каналов с рекламой солей. Интересно, турки тоже так массово употребляют?
А что у вас в районе за национальность такая? У меня таких районов не наблюдается - есть отдельные подъезды где наркоши тусуются, но то по рассказам - я, лично, еще не встречал. Может вам просто с районом в вашем городе не повезло? Не стоит свой район в нацию переименовывать или это у вас такое нацменьшинство образовалось?
Аkurt, а скільки часу Ви вже невиїздні з сонячної Анталії...і коли плануєте подорож за межі Турції...якщо не секрет?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
ol_zy написав:то же самое можно сказать и про Турцию, думаю среди ваших соседей наркоманов - 5, убийц - 2, грабителей - 10, нищебродов - 2, больных на голову - 10, членов террористической организации в душе и не в душе - 10. Причем некоторые ваши соседи сразу в несколько номинаций попадают, что еще хуже...
У нас наркоманство стало чуть ли не национальной идеей. Весь район обрисован адресами телеграмм каналов с рекламой солей. Интересно, турки тоже так массово употребляют?
А что у вас в районе за национальность такая? У меня таких районов не наблюдается - есть отдельные подъезды где наркоши тусуются, но то по рассказам - я, лично, еще не встречал. Может вам просто с районом в вашем городе не повезло? Не стоит свой район в нацию переименовывать или это у вас такое нацменьшинство образовалось?
Шулявка, КПИ. Это районы в которых точно лучше не жить.
akurt написав:Вчера новые владельцы квартиры в доме напротив вызвали специалистов и те за 3 часа "застеклили" им балкон.
А какие правила в Турции отношении фасадов? Коллега из Канады рассказывал что даже кондиционер снаружи повесить проблема: он его повесил, но "правление дома" (я не помню кто именно, но то ли самоуправление, то ли какие-то другие местные органы) заставили снять. Теперь человеку приходится пользоваться внутренним кондиционером что немного затрудняет общение на митингах.
Кстати вот тоже интересный вопрос: как там с строительным шумом обстоят дела? У другого коллеги, уже из Украины, в новостроейке соседи ведут ремонт. Все эти перфораторы тоже постоянно разбавляют общение на митингах.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift