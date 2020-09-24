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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 802803804805
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 13:47

Сложно мне сказать про употребление в Турции наркотиков - я вот сколько не присматриваюсь, не могу точно сказать. Ни "да", ни "нет"...
Хотя своего рода "специалист" - от наркотиков умер одноклассник, потом пара друзей/соседей юношества.

Мои наблюдения:
- молодежи, которая внешне выглядит наркоманами, я ни разу не встречал. По улицам не бродят, в парках на лавочках не сидят, на набережной не лежат...
- женщины из нашей украинской диаспоры мне пару раз говорили, что наркомания есть. Конкретные примеры не приводили.
- в прошлом году с балкона видел, что скорее всего делается "закладка" в соседнем доме - дело было в полночь или в час ночи - там забор необычный - в нем есть сквозные ниши для светильников - вот в одну нишу парень в капюшоне что-то положил, потом ушел вернулся через пару минут и в другой нише что-то забрал. Что интересно, там жилой комплекс, в котором много квартир принадлежит россиянам.
- ни разу не видел в кустах/не в кустах выброшенных шприцев.
Статистические данные есть здесь:
https://www.dogrulukpayi.com/bulten/dun ... i%C5%9Ftir.
Они пишут такое:
- Если в Турции в 1990 году было около 381 200 человек с расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, то в 2016 году это число выросло до 664 906 человек. Они пишут так: "Наркомания, увеличиваясь количественно, пропорционально населению уменьшается". Количество наркоманов оценивалось в 0,82% от численности населения в 2016 году (более свежих данных пока не нашел).
- Опиоиды - самые "любимые" наркотики в Турции, вслед за ним - марихуана.

Есть мнение зарубежных экспертов о том, что через Турцию идет все же наркотрафик в Европу. При этом Турция в 2019 году вышла на второе место в мире (!!!) по количеству изъятого из поставок героина - изъято 19 тонн, Иран изъял 25 тонн.
https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/du ... u-5896577/
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 18:44

  BIGor написав:
  ol_zy написав:то же самое можно сказать и про Турцию, думаю среди ваших соседей наркоманов - 5, убийц - 2, грабителей - 10, нищебродов - 2, больных на голову - 10, членов террористической организации в душе и не в душе - 10.
Причем некоторые ваши соседи сразу в несколько номинаций попадают, что еще хуже...

У нас наркоманство стало чуть ли не национальной идеей. Весь район обрисован адресами телеграмм каналов с рекламой солей. Интересно, турки тоже так массово употребляют?

А что у вас в районе за национальность такая? У меня таких районов не наблюдается - есть отдельные подъезды где наркоши тусуются, но то по рассказам - я, лично, еще не встречал. Может вам просто с районом в вашем городе не повезло? Не стоит свой район в нацию переименовывать или это у вас такое нацменьшинство образовалось?
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 21:02

Аkurt, а скільки часу Ви вже невиїздні з сонячної Анталії...і коли плануєте подорож за межі Турції...якщо не секрет?
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 21:10

  ol_zy написав:
  BIGor написав:
  ol_zy написав:то же самое можно сказать и про Турцию, думаю среди ваших соседей наркоманов - 5, убийц - 2, грабителей - 10, нищебродов - 2, больных на голову - 10, членов террористической организации в душе и не в душе - 10.
Причем некоторые ваши соседи сразу в несколько номинаций попадают, что еще хуже...

У нас наркоманство стало чуть ли не национальной идеей. Весь район обрисован адресами телеграмм каналов с рекламой солей. Интересно, турки тоже так массово употребляют?

А что у вас в районе за национальность такая? У меня таких районов не наблюдается - есть отдельные подъезды где наркоши тусуются, но то по рассказам - я, лично, еще не встречал. Может вам просто с районом в вашем городе не повезло? Не стоит свой район в нацию переименовывать или это у вас такое нацменьшинство образовалось?

Шулявка, КПИ. Это районы в которых точно лучше не жить.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 21:46

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Вчера новые владельцы квартиры в доме напротив вызвали специалистов и те за 3 часа "застеклили" им балкон.


А какие правила в Турции отношении фасадов? Коллега из Канады рассказывал что даже кондиционер снаружи повесить проблема: он его повесил, но "правление дома" (я не помню кто именно, но то ли самоуправление, то ли какие-то другие местные органы) заставили снять. Теперь человеку приходится пользоваться внутренним кондиционером что немного затрудняет общение на митингах.

Кстати вот тоже интересный вопрос: как там с строительным шумом обстоят дела? У другого коллеги, уже из Украины, в новостроейке соседи ведут ремонт. Все эти перфораторы тоже постоянно разбавляют общение на митингах. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 21:53

Турецькі наркомани, перфоратори, дороги, огірки, баклажани - що тільки не обговорюється на гілці про нерухомість!
Єдине, про що не пишуть - власне, про нерухомість(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 22:20

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Frant написав:перфоратори

Напрямую относятся к недвижимости.
  Frant написав:Турецькі наркомани
  Frant написав:Єдине, про що не пишуть - власне, про нерухомість(((

Учитывая сколько троллинга тут постишь ты - тебе ли жаловаться? Подпись с личными выпадами прибрал, молодец.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 23:53

  Квесторе_поверніться написав:Аkurt, а скільки часу Ви вже невиїздні з сонячної Анталії...і коли плануєте подорож за межі Турції...якщо не секрет?

А що Ви розумієте під словом "невиїздний"?
По-перше, Ви - гадаю - більше невиїздний, ніж я - бо не маєте можливість поїхати/полетіти будь куди - он вже й RyanAir відмінив 75% рейсів з України до літа 2021.
- останні закордонні подорожі - в грудні в Берлін, в лютому - в Дюссельдорф.
- По-друге, в мене зірвалася з причин пандемії весіння подорож у травні у Францію - в грошах не втратив нічого - все повернули, але АбІднА. Купив квитки на березень 2021 у Марсель. Подивимося, що буде...
- По-третє - відмінив подорож в Швейцарію та потім в США у вересні. Теж з причин панедмії. В США зараз можна попасти, якщо прямий рейс з Києва, або через Стамбул. Відмінив до кращих часів. Моніторю ціни. Найкращі пропозиції зараз - лютий-квітень 2021.
- в Україну НЕ планував зовсім і НЕ планую.
Весь час приймаю гостей з різних міст України - вчора прилетіли приятелі з Дніпра (чартер із Запоріжжя). В листопаді - з Харкова (приїдуть хлопці святкувати ювілей одного з візітерів - в Харкові небезпечно навіть на вулицю виходити. Самі знаєте...).
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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