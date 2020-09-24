Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Сложно мне сказать про употребление в Турции наркотиков - я вот сколько не присматриваюсь, не могу точно сказать. Ни "да", ни "нет"... Хотя своего рода "специалист" - от наркотиков умер одноклассник, потом пара друзей/соседей юношества.
Мои наблюдения: - молодежи, которая внешне выглядит наркоманами, я ни разу не встречал. По улицам не бродят, в парках на лавочках не сидят, на набережной не лежат... - женщины из нашей украинской диаспоры мне пару раз говорили, что наркомания есть. Конкретные примеры не приводили. - в прошлом году с балкона видел, что скорее всего делается "закладка" в соседнем доме - дело было в полночь или в час ночи - там забор необычный - в нем есть сквозные ниши для светильников - вот в одну нишу парень в капюшоне что-то положил, потом ушел вернулся через пару минут и в другой нише что-то забрал. Что интересно, там жилой комплекс, в котором много квартир принадлежит россиянам. - ни разу не видел в кустах/не в кустах выброшенных шприцев. Статистические данные есть здесь: https://www.dogrulukpayi.com/bulten/dun ... i%C5%9Ftir. Они пишут такое: - Если в Турции в 1990 году было около 381 200 человек с расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, то в 2016 году это число выросло до 664 906 человек. Они пишут так: "Наркомания, увеличиваясь количественно, пропорционально населению уменьшается". Количество наркоманов оценивалось в 0,82% от численности населения в 2016 году (более свежих данных пока не нашел). - Опиоиды - самые "любимые" наркотики в Турции, вслед за ним - марихуана.
Есть мнение зарубежных экспертов о том, что через Турцию идет все же наркотрафик в Европу. При этом Турция в 2019 году вышла на второе место в мире (!!!) по количеству изъятого из поставок героина - изъято 19 тонн, Иран изъял 25 тонн. https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/du ... u-5896577/
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
ol_zy написав:то же самое можно сказать и про Турцию, думаю среди ваших соседей наркоманов - 5, убийц - 2, грабителей - 10, нищебродов - 2, больных на голову - 10, членов террористической организации в душе и не в душе - 10. Причем некоторые ваши соседи сразу в несколько номинаций попадают, что еще хуже...
У нас наркоманство стало чуть ли не национальной идеей. Весь район обрисован адресами телеграмм каналов с рекламой солей. Интересно, турки тоже так массово употребляют?
А что у вас в районе за национальность такая? У меня таких районов не наблюдается - есть отдельные подъезды где наркоши тусуются, но то по рассказам - я, лично, еще не встречал. Может вам просто с районом в вашем городе не повезло? Не стоит свой район в нацию переименовывать или это у вас такое нацменьшинство образовалось?
Аkurt, а скільки часу Ви вже невиїздні з сонячної Анталії...і коли плануєте подорож за межі Турції...якщо не секрет?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
ol_zy написав:то же самое можно сказать и про Турцию, думаю среди ваших соседей наркоманов - 5, убийц - 2, грабителей - 10, нищебродов - 2, больных на голову - 10, членов террористической организации в душе и не в душе - 10. Причем некоторые ваши соседи сразу в несколько номинаций попадают, что еще хуже...
У нас наркоманство стало чуть ли не национальной идеей. Весь район обрисован адресами телеграмм каналов с рекламой солей. Интересно, турки тоже так массово употребляют?
А что у вас в районе за национальность такая? У меня таких районов не наблюдается - есть отдельные подъезды где наркоши тусуются, но то по рассказам - я, лично, еще не встречал. Может вам просто с районом в вашем городе не повезло? Не стоит свой район в нацию переименовывать или это у вас такое нацменьшинство образовалось?
Шулявка, КПИ. Это районы в которых точно лучше не жить.
akurt написав:Вчера новые владельцы квартиры в доме напротив вызвали специалистов и те за 3 часа "застеклили" им балкон.
А какие правила в Турции отношении фасадов? Коллега из Канады рассказывал что даже кондиционер снаружи повесить проблема: он его повесил, но "правление дома" (я не помню кто именно, но то ли самоуправление, то ли какие-то другие местные органы) заставили снять. Теперь человеку приходится пользоваться внутренним кондиционером что немного затрудняет общение на митингах.
Кстати вот тоже интересный вопрос: как там с строительным шумом обстоят дела? У другого коллеги, уже из Украины, в новостроейке соседи ведут ремонт. Все эти перфораторы тоже постоянно разбавляют общение на митингах.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
Квесторе_поверніться написав:Аkurt, а скільки часу Ви вже невиїздні з сонячної Анталії...і коли плануєте подорож за межі Турції...якщо не секрет?
А що Ви розумієте під словом "невиїздний"? По-перше, Ви - гадаю - більше невиїздний, ніж я - бо не маєте можливість поїхати/полетіти будь куди - он вже й RyanAir відмінив 75% рейсів з України до літа 2021. В мене останні закордонні подорожі - в грудні 2019 в Берлін, в лютому 2020 - в Дюссельдорф. Прямі рейси з Анталії. По-друге, в мене зірвалася з причин пандемії весіння подорож у травні у Францію - в грошах не втратив нічого - все повернули, але АбІднА. Купив квитки на березень 2021 у Марсель. Подивимося, що буде... В Україну НЕ планував зовсім і НЕ планую. В мене немає ніяких справ в Україні. Принаймні на рік вперед. Весь час приймаю гостей/приятелів/родичів з різних міст України - вчора прилетіли приятелі з Дніпра (чартер із Запоріжжя, мають тут квартиру). В листопаді - з (видалено) (приїдуть хлопці в Анталію святкувати ювілей одного з візітерів - в (видалено) великі проблеми з коронавірусом... Самі знаєте...).
Востаннє редагувалось akurt в Пон 19 жов, 2020 02:09, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt написав:Вчера новые владельцы квартиры в доме напротив вызвали специалистов и те за 3 часа "застеклили" им балкон.
А какие правила в Турции отношении фасадов? Коллега из Канады рассказывал что даже кондиционер снаружи повесить проблема: он его повесил, но "правление дома" (я не помню кто именно, но то ли самоуправление, то ли какие-то другие местные органы) заставили снять. Теперь человеку приходится пользоваться внутренним кондиционером что немного затрудняет общение на митингах.
Кстати вот тоже интересный вопрос: как там с строительным шумом обстоят дела? У другого коллеги, уже из Украины, в новостроейке соседи ведут ремонт. Все эти перфораторы тоже постоянно разбавляют общение на митингах.
Отличные вопросы. Есть отличные ответы. 1. ГЛАВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ недвижимости в Турции в том, что квартиры продаются ГОТОВЫЕ под ключ и с уже - как правило - установленными кондиционерами. Вот я покупал квартиру в сентябре 2017 - так у меня в доме тогда - в 2017 - кондиционеры не были установлены, но все коммуникации под кондиционеры были сделаны на этапе строительства - нужно было только прикрепить внутренней и наружный блоки. К местам установки блоков были выведены все коммуникации - 2 кондиционера поставили 2 парня из сервиса LG за 1 час 50 минут. И бесплатно. То есть ничего не штробят и ничего не тянут. Все делается на этапе строительства ЗАСТРОЙЩИКОМ. Под наружные блоки на наружных стенах сделаны специальные закрытые декоративными панелями от солнца шахты. Все наружные блоки кондиционеров спрятаны в таких шахтах за декоративными панелями. Редко можно увидеть наружный блок на стене дома.
2. Строительный шум мне отлично знаком по моему дому во Львове. 2 года сверлили мозги и таскали мешки с песком и не песком. В Турции такого нет, ибо в 100% случаев квартиры полностью готовые - никто ничего не штробит, не сверлит и не работает перфоратором никогда. Здесь другое: все проекты квартир разработаны дизайнерами, все сделано - установлена мебель по дизайн-проекту - в кухне и в прихожей. Готовые санузлы полностью. Иногда мебель (декоративные перегородки) есть и в главной комнате, иногда в мастер-спальне - встроенные шкафы или даже комната-гардероб. Покупатель квартиры смотрит на товар в целом - не подходит товар - ищут другой. И ремонтами/цементами/унитазами/кафелями/ розетками никто никакими не занимается.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt В черговий раз запитую пана (чи групу панів і пані, які пишуть під ніком "Акурт"):
за період 2017 - 2020 наскільки подорожчала турецька курортна нерухомість? В доларах чи євро? Не Новобуд, а вторинка. Порівнювати ціни "повітря над котлованом" і готового житла - не варто. Ці ріелторські кунштюки ми вже добре знаємо)))
Відповідь повинна містити посилання на англомовне джерело. А не просто бла-бла.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців