RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 803804805806
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 15:55

  djbnd777 написав:Читаю Вашу ветку с удовольствием, хотя меня и назначил кто-то очередной вашей учеткой.
ну то такое..

На саком деле у меня:
- "учёток" 1 945.
- клонов неподтвержденных - 2 765.
- клонов подтвержденных - 1 344.
Люблю точные цифры...

По вашему вопросу:
Это район Анталии в три раза ближе к центру, чем я живу - район второго по величине колеса обозрения в Европе, район самого большого в Европе Аквариума, район одного из самых крупных в Европе университетов (62 000 студентов) и - сам замечал по спидометру - 2000 м от Средиземного моря. К сожалению, в окрУге нет ни одного завода по производству ртутных термометров или мусоросжигательного.

Это не отдельный дом, это жилой комплекс от застройщика - как мне сказали турецкие товарищи - с миллиардными оборотами. Застройщик очень известный. Я лично сперва обследовал его предыдущие сданные объекты. По каждому комплексу "держит" отдельный сайт. Каждый комплекс сдается не отдельными зданиями, а в целом.
Мне скрывать нечего - хотя на ветке уже 2 345 постов о том, что я - злобный кровожадный матерый риэлтор, пожирающий сперва ободранных мною вдов, а уж потом - сирот...
Фото скопировано отсюда - из открытого источника:
http://casamax.com.tr/en/homepage/

Там интересное место: я так понимаю, что держали территорию под развитие университета - там даже есть факультет Международных отношений, Медфакультет с собственной многоэтажной больницей - но отдали часть территории университета именно этому застройщику, и началось еще в прошлом году сооружение комплекса.
На сегодня готовы из всех корпусов все, не все корпуса на сегодня выведены на верхний этаж.
Что удивительно, работают аж 6 (шесть) башенных кранов. И даже в воскресенье.
Там на фото корпус "А" - он самый длинный - только квартиры "1+1", и все - с видом на двор, так как все лицевые помещения - это офисы.
Корпуса B C D необычные. Каждый состоит из двух "половинок" - лицевая половина - только квартиры "2+1" (три (!!) квартиры на этаже), а тыльная половинка - во двор комплекса - все квартиры "3+1". Половинки соеденены между собой переходами.
Все другие корпуса состоят из квартир "3+1", "4+1" и "5+1".
Самое интересное - первые 2 этажа - там первые высокие этажи - магазины брендовые задуманы, а над ними - офисные помещения.
И только потом начинаются квартиры, жилые этажи имеют нумерацию с "1" по "7".
Реально "ПО-НАШЕМУ" это этажи 3-9.
Вот мы с приятелями ПОЗДНО кинулись (сейчас меня назовут "загоняло" - тут парни реально безбашенные на ветке - это от голода у них) - но я сам был в шоке - на 31 августа в продаже было всего несколько квартир - либо 2 квартиры на "1" этаже над офисами в корпусах крайних, либо центральные на этаже (площадь 100 кв. метров по такой же цене, как и 110 кв.м), либо на этаже 7 (последнем) - вот так и взяли. Этаж 7 - забрали наши люди квартиры.
Логика такая:
- вид на горы и парк впереди.
- никакие соседи не будут смотреть на балкон, где вы утром пьете кофе.
Немного боялись самого верхнего этажа, но застройщик уверяет, что там с термоизоляцией все ОК.
И вроде над крышей будет еще одна крыша.
Полная информация здесь (как все знают, настоящий злобно-кровожадный риэлтор, коим я - безусловно!!! - являюсь с рождения, и это доказано на ветке неоднократно), раскрывает клиенту адреса телефоны владельца недвижимости. Раскрываю - ну как всегда...)
http://casamax.com.tr/en/homepage/

Предыдущий объект застройщика:
http://casabaantalya.com
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4919
З нами з: 12.02.09
Подякував: 1808 раз.
Подякували: 743 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 803804805806
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, drevlyanin, zРадио і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 570, 571, 572
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
5718 648779
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 жов, 2020 10:42
Ethereum
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 122, 123, 124
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
1233 152193
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 жов, 2020 16:45
change_pm
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 13, 14, 15
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 09:00
144 5221
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 жов, 2020 16:59
Gastarbaiter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.