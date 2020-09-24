Додано: Пон 19 жов, 2020 15:55

djbnd777 написав: Читаю Вашу ветку с удовольствием, хотя меня и назначил кто-то очередной вашей учеткой.

ну то такое.. Читаю Вашу ветку с удовольствием,ну то такое..

На саком деле у меня:- "учёток" 1 945.- клонов неподтвержденных - 2 765.- клонов подтвержденных - 1 344.Люблю точные цифры...По вашему вопросу:Это район Анталии в три раза ближе к центру, чем я живу - район второго по величине колеса обозрения в Европе, район самого большого в Европе Аквариума, район одного из самых крупных в Европе университетов (62 000 студентов) и - сам замечал по спидометру - 2000 м от Средиземного моря. К сожалению, в окрУге нет ни одного завода по производству ртутных термометров или мусоросжигательного.Это не отдельный дом, это жилой комплекс от застройщика - как мне сказали турецкие товарищи - с миллиардными оборотами. Застройщик очень известный. Я лично сперва обследовал его предыдущие сданные объекты. По каждому комплексу "держит" отдельный сайт. Каждый комплекс сдается не отдельными зданиями, а в целом.Мне скрывать нечего - хотя на ветке уже 2 345 постов о том, что я - злобный кровожадный матерый риэлтор, пожирающий сперва ободранных мною вдов, а уж потом - сирот...Фото скопировано отсюда - из открытого источника:Там интересное место: я так понимаю, что держали территорию под развитие университета - там даже есть факультет Международных отношений, Медфакультет с собственной многоэтажной больницей - но отдали часть территории университета именно этому застройщику, и началось еще в прошлом году сооружение комплекса.На сегодня готовы из всех корпусов все, не все корпуса на сегодня выведены на верхний этаж.Что удивительно, работают аж 6 (шесть) башенных кранов. И даже в воскресенье.Там на фото корпус "А" - он самый длинный - только квартиры "1+1", и все - с видом на двор, так как все лицевые помещения - это офисы.Корпуса B C D необычные. Каждый состоит из двух "половинок" - лицевая половина - только квартиры "2+1" (три (!!) квартиры на этаже), а тыльная половинка - во двор комплекса - все квартиры "3+1". Половинки соеденены между собой переходами.Все другие корпуса состоят из квартир "3+1", "4+1" и "5+1".Самое интересное - первые 2 этажа - там первые высокие этажи - магазины брендовые задуманы, а над ними - офисные помещения.И только потом начинаются квартиры, жилые этажи имеют нумерацию с "1" по "7".Реально "ПО-НАШЕМУ" это этажи 3-9.Вот мы с приятелями ПОЗДНО кинулись (сейчас меня назовут "загоняло" - тут парни реально безбашенные на ветке - это от голода у них) - но я сам был в шоке - на 31 августа в продаже было всего несколько квартир - либо 2 квартиры на "1" этаже над офисами в корпусах крайних, либо центральные на этаже (площадь 100 кв. метров по такой же цене, как и 110 кв.м), либо на этаже 7 (последнем) - вот так и взяли. Этаж 7 - забрали наши люди квартиры.Логика такая:- вид на горы и парк впереди.- никакие соседи не будут смотреть на балкон, где вы утром пьете кофе.Немного боялись самого верхнего этажа, но застройщик уверяет, что там с термоизоляцией все ОК.И вроде над крышей будет еще одна крыша.Полная информация здесь (как все знают, настоящий злобно-кровожадный риэлтор, коим я - безусловно!!! - являюсь с рождения, и это доказано на ветке неоднократно), раскрывает клиенту адреса телефоны владельца недвижимости. Раскрываю -...)Предыдущий объект застройщика: