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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 803804805806
Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 15:55

  djbnd777 написав:Читаю Вашу ветку с удовольствием, хотя меня и назначил кто-то очередной вашей учеткой.
ну то такое..

На саком деле у меня:
- "учёток" 1 945.
- клонов неподтвержденных - 2 765.
- клонов подтвержденных - 1 344.
Люблю точные цифры...

По вашему вопросу:
Это район Анталии в три раза ближе к центру, чем я живу - район второго по величине колеса обозрения в Европе, район самого большого в Европе Аквариума, район одного из самых крупных в Европе университетов (62 000 студентов) и - сам замечал по спидометру - 2000 м от Средиземного моря. К сожалению, в окрУге нет ни одного завода по производству ртутных термометров или мусоросжигательного.

Это не отдельный дом, это жилой комплекс от застройщика - как мне сказали турецкие товарищи - с миллиардными оборотами. Застройщик очень известный. Я лично сперва обследовал его предыдущие сданные объекты. По каждому комплексу "держит" отдельный сайт. Каждый комплекс сдается не отдельными зданиями, а в целом.
Мне скрывать нечего - хотя на ветке уже 2 345 постов о том, что я - злобный кровожадный матерый риэлтор, пожирающий сперва ободранных мною вдов, а уж потом - сирот...
Фото скопировано отсюда - из открытого источника:
http://casamax.com.tr/en/homepage/

Там интересное место: я так понимаю, что держали территорию под развитие университета - там даже есть факультет Международных отношений, Медфакультет с собственной многоэтажной больницей - но отдали часть территории университета именно этому застройщику, и началось еще в прошлом году сооружение комплекса.
На сегодня готовы из всех корпусов все, не все корпуса на сегодня выведены на верхний этаж.
Что удивительно, работают аж 6 (шесть) башенных кранов. И даже в воскресенье.
Там на фото корпус "А" - он самый длинный - только квартиры "1+1", и все - с видом на двор, так как все лицевые помещения - это офисы.
Корпуса B C D необычные. Каждый состоит из двух "половинок" - лицевая половина - только квартиры "2+1" (три (!!) квартиры на этаже), а тыльная половинка - во двор комплекса - все квартиры "3+1". Половинки соеденены между собой переходами.
Все другие корпуса состоят из квартир "3+1", "4+1" и "5+1".
Самое интересное - первые 2 этажа - там первые высокие этажи - магазины брендовые задуманы, а над ними - офисные помещения.
И только потом начинаются квартиры, жилые этажи имеют нумерацию с "1" по "7".
Реально "ПО-НАШЕМУ" это этажи 3-9.
Вот мы с приятелями ПОЗДНО кинулись (сейчас меня назовут "загоняло" - тут парни реально безбашенные на ветке - это от голода у них) - но я сам был в шоке - на 31 августа в продаже было всего несколько квартир - либо 2 квартиры на "1" этаже над офисами в корпусах крайних, либо центральные на этаже (площадь 100 кв. метров по такой же цене, как и 110 кв.м), либо на этаже 7 (последнем) - вот так и взяли. Этаж 7 - забрали наши люди квартиры.
Логика такая:
- вид на горы и парк впереди.
- никакие соседи не будут смотреть на балкон, где вы утром пьете кофе.
Немного боялись самого верхнего этажа, но застройщик уверяет, что там с термоизоляцией все ОК.
И вроде над крышей будет еще одна крыша.
Полная информация здесь (как все знают, настоящий злобно-кровожадный риэлтор, коим я - безусловно!!! - являюсь с рождения, и это доказано на ветке неоднократно), раскрывает клиенту адреса телефоны владельца недвижимости. Раскрываю - ну как всегда...)
http://casamax.com.tr/en/homepage/

Предыдущий объект застройщика:
http://casabaantalya.com
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 17:15

akurt
я думаю, что 3+1, 4+1 и 5+1 для мусульманских многодетных семей.
вы для себя или с целью оправдать гордое название "злобный риэлтор"?
п.с. я в активном поиске)) в ноябре планирую изменить свое гражданское состояние)
присмотрела.
мне центр Анталии, прилегающий к историческому, категорически не понравился, кроме тех домов, которые выходят окнами на трамвайную линию и море
djbnd777
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 17:31

Ясно, что квартиры "3+1" для многодетных семей - в моем микрорайоне есть новый дом - все квартиры проданы сразу - так ТОЛЬКО квартиры были "3+1".

Центр - вещь специфическая.
Вот главные улицы - все ОК, но если внутрь заехать парковаться - то типичный "восток" - магазинчики, мастерские, кафешки с чаем и бубликами, маленькие пекарни и все такое. Трудно припарковаться, но можно. Узкие улочки.
Еще надо учитывать: весь центр Анталии - не имеет пляжей - там высокий обрывистый берег с пещерами даже.
Реально пляжи начинаются на юг - от Аквариума и дальше в сторону выезда на Кемер.
С другой стороны центра - очень далеко до облюбованного россиянами еще лет 20 назад микрорайона Lara - тоже практически нет пляжей (есть пара маленьких на скалах) - и только за городом на восток начинаются пляжи Лары.

Если искать приемлемый бюджетный вариант, то это район Коньяалты и микрорайоны Лиман, Хурма, Гюрсу. С большой оговоркой - Сарысу (там очистные сооружения есть).
Если вы скажете, что живет в центре - ни на кого не произведёт впечатление, если скажете, что Лиман или Хурма - посмотрят с уважением. В Лимане только пара объектов новых и цена от 300 000 долларов.
Тот микрорайон, о котором речь - Akkuyu - очень престижный, я вот посмотрел специально на сайте продаж/аренды - нет ни одного предложения в аренду, а на продажу - только 9 вариантов и все в домах не новых.
Но там и цена приличная - наши люди взяли примерно по 1250 долларов квадрат. Это все готовое "под ключ".
То что вы написали:
  djbnd777 написав:мне центр Анталии, прилегающий к историческому, категорически не понравился, кроме тех домов, которые выходят окнами на трамвайную линию и море

Там красивая набережная с парками, мне местные говорили, что квартиры безумно дорогие - я даже не прислушивался, насколько дорогие - в одном из домов есть - так меня уверяли - квартира президента Турецкой республики, говорили, что якобы в 600 кв. метров. Но реально он здесь не бывает. Кроме того, там все дома НЕ новые - думаю им лет по 20-30...
Востаннє редагувалось akurt в Пон 19 жов, 2020 17:49, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 17:45

akurt
Вы про сур япи как-то упоминали, позвонила туда - раскупают.
Как Вам там район? Очень красивая презентация у них на сайте, я там как вариант рассматриваю.
djbnd777
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 17:54

  djbnd777 написав:akurt
Вы про сур япи как-то упоминали, позвонила туда - раскупают.
Как Вам там район? Очень красивая презентация у них на сайте, я там как вариант рассматриваю.

Я не скажу ни "да", ни "нет".
Реально абсолютно новый жилой микрорайон с интересной идеей: все дома весь комплекс будут сдаваться одномоментно. Не по корпусам.
Очень демократичные цены - просто как бы и смешные - двушка от 30 000 долларов, трешка от 50 000 долларов. И это все готовое под ключ!!!
Построено на месте не завода, а большого пустыря, что как бы и здорово. Сразу за микрорайоном - очень приличный Зоопарк.
От него к морю - широкая автострада реально по 3 полосы в каждом направлении (!!!) и посредине гонят по самым совершенным технологиям линии скоростного трамвая.

Но к морю не близко.
Потому есть "за" и есть "против".
Если исходить от обратного - за 50 000 баксов вместо киевского бабушатника-однушки взять новенькую двушку/трешку на курорте - то и думать нечего.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 18:04

akurt
как по мне, что ехать на машине 8 км 10 мин, что идти пешком 1 км 15 мин - одно и тоже, а если организм прирос к машине - то и в булочную только на такси)), зато не так жарко, как в близи моря.
djbnd777
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 18:07

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

я смотрела еще в Душемалты, или как там, в закрытом комплексе- виллы и дома 3 этажа, сказка!!! , особенно гириш-этаж!!но 20 км до моря.. и стоимость 1 этажа 2+1 ок 100 000дол
djbnd777
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Повідомлення Додано: Пон 19 жов, 2020 18:28

Дошемеалты - необычный район - он возвышается над всей Анталией.
Как бы на плато выше города.
Там почти одни комплексы вилл. Считается: что там летом гораздо прохладнее, чем в Анталии.
Сделано по американской - кажется - идее - вблизи крупных городов в США есть такие отдаленные жилые районы очень закрытые для посторонних.
Я заезжал как-то из любопытства - очень все закрытое, чужие там не ходят, на территорию никак не зайти, цены от 250 000 долларов, виллы в три этажа.
Там своя больница, свои школы и даже есть лицей, где обучение полностью на английском языке.
Встречал сообщения, что там есть новый многоэтажный комплекс квартир - домов 5 кажется - но информации не имею.

Вот здесь дама начинает рассказ о путешествии именно в Дошемеалты от именно Зоопарка и от микрорайона SurYapi - за город - можно получить представление. Следует учесть, что этот район недавно включили в состав Анталии - было как бы село/городок...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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