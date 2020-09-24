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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 804805806807
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 13:25

Квасава наша не вытерпела - написала какую-то очередную ценную мыслЮ для форумчан.
Лично я рад - скоро 1 000 000 просмотров этой ветки - и если какой-нибудь подзаборный голодранец, чудом заселившийся в бабушатник в 2018 году, проживая в малосемейке Киева, еще и без балкона - поднимает её в ТОП раздела форума - надо только радоваться и веселиться!
Господа! Равнение на луДших!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 13:36

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Лично я рад - скоро 1 000 000 просмотров этой ветки - и если какой-нибудь подзаборный голодранец, чудом заселившийся в бабушатник в 2018 году, проживая в малосемейке Киева, еще и без балкона - поднимает её в ТОП раздела форума - надо только радоваться и веселиться!
эту ветку в ТОП поднимает Женин рыжий кот
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Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 13:38

Монголия... Албания (за переезд туда все время рулит наша красава Франт)... Болгария....
А не махнуть ли в Бельгию?

Все хорошо в Бельгии, как оказалось, кроме людей.
Да, именно так: кроме людей.
Когда я сообщаю форумчанам, что на всем Земном шаре есть только одна страна, где украинца считают человеком ПЕРВОГО сорта - не верят.
Так вот - почти цитирую - бывший украинец, а ныне гражданин Ирландии, и ныне житель Бельгии так и говорит: "Я не встречал более ужасных людей! Все какие-то злые, неприветливые, грубые и алчные!"
Это проблема номер 2: люди совсем другие в Королевстве Бельгия и руководит ими не король Бельгии - а обратите внимание - "Король бельгийцев". В свое время его прислали поруководить этими жителями. Пытается.
Из приятного: сняли квартиру площадью в 90 квадратов за 500 евро в месяц.
Жена очень довольна.
Муж очень недоволен - привык к своему таунхаузу в 2 этажа, еще и с газоном у дома...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 21 жов, 2020 13:47, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 13:42

  akurt написав:Все хорошо в Бельгии, как оказалось, кроме людей.

Обліківка "Акурт" переплутала Бельгію з Московією.
Саме наслідники монголо-татар є злими, криворукими і заздрісними азіатами.
Тому не варто купляти квартиру в Московії - ні собі, ні під оренду.

  akurt написав:Из приятного: сняли квартиру площадью в 90 квадратов за 500 евро в месяц.
Можна ще дешевше орендувати. На околиці, в приміській зоні. З ремонтом зразка "1985 рік". Наше паньство чомусь полюбляє дешеві квартири і дешеві продукти. :mrgreen:
_______
Ще інформація про закордонні курортні квартири - чи варто брати собі?

https://044blog.com/posredniki-pri-poku ... izhimosti/
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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