Додано: Сер 21 жов, 2020 13:38

Монголия... Албания (за переезд туда все время рулит наша красава Франт)... Болгария....

А не махнуть ли в Бельгию?



Все хорошо в Бельгии, как оказалось, кроме людей.

Да, именно так: кроме людей.

Когда я сообщаю форумчанам, что на всем Земном шаре есть только одна страна, где украинца считают человеком ПЕРВОГО сорта - не верят.

Так вот - почти цитирую - бывший украинец, а ныне гражданин Ирландии, и ныне житель Бельгии так и говорит: "Я не встречал более ужасных людей! Все какие-то злые, неприветливые, грубые и алчные!"

Это проблема номер 2: люди совсем другие в Королевстве Бельгия и руководит ими не король Бельгии - а обратите внимание - "Король бельгийцев". В свое время его прислали поруководить этими жителями. Пытается.

Из приятного: сняли квартиру площадью в 90 квадратов за 500 евро в месяц.

Жена очень довольна.

Муж очень недоволен - привык к своему таунхаузу в 2 этажа, еще и с газоном у дома...

Востаннє редагувалось akurt в Сер 21 жов, 2020 13:47, всього редагувалось 1 раз.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.