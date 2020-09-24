Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Квасава наша не вытерпела - написала какую-то очередную ценную мыслЮ для форумчан. Лично я рад - скоро 1 000 000 просмотров этой ветки - и если какой-нибудь подзаборный голодранец, чудом заселившийся в бабушатник в 2018 году, проживая в малосемейке Киева, еще и без балкона - поднимает её в ТОП раздела форума - надо только радоваться и веселиться! Господа! Равнение на луДших!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt написав:Лично я рад - скоро 1 000 000 просмотров этой ветки - и если какой-нибудь подзаборный голодранец, чудом заселившийся в бабушатник в 2018 году, проживая в малосемейке Киева, еще и без балкона - поднимает её в ТОП раздела форума - надо только радоваться и веселиться!
эту ветку в ТОП поднимает Женин рыжий кот
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Монголия... Албания (за переезд туда все время рулит наша красава Франт)... Болгария.... А не махнуть ли в Бельгию?
Все хорошо в Бельгии, как оказалось, кроме людей. Да, именно так: кроме людей. Когда я сообщаю форумчанам, что на всем Земном шаре есть только одна страна, где украинца считают человеком ПЕРВОГО сорта - не верят. Так вот - почти цитирую - бывший украинец, а ныне гражданин Ирландии, и ныне житель Бельгии так и говорит: "Я не встречал более ужасных людей! Все какие-то злые, неприветливые, грубые и алчные!" Это проблема номер 2: люди совсем другие в Королевстве Бельгия и руководит ими не король Бельгии - а обратите внимание - "Король бельгийцев". В свое время его прислали поруководить этими жителями. Пытается. Из приятного: сняли квартиру площадью в 90 квадратов за 500 евро в месяц. Жена очень довольна. Муж очень недоволен - привык к своему таунхаузу в 2 этажа, еще и с газоном у дома...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 21 жов, 2020 13:47, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt написав:Все хорошо в Бельгии, как оказалось, кроме людей.
Обліківка "Акурт" переплутала Бельгію з Московією. Саме наслідники монголо-татар є злими, криворукими і заздрісними азіатами. Тому не варто купляти квартиру в Московії - ні собі, ні під оренду.
akurt написав:Из приятного: сняли квартиру площадью в 90 квадратов за 500 евро в месяц.
Можна ще дешевше орендувати. На околиці, в приміській зоні. З ремонтом зразка "1985 рік". Наше паньство чомусь полюбляє дешеві квартири і дешеві продукти. _______ Ще інформація про закордонні курортні квартири - чи варто брати собі?