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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 804805806807
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 13:49

Для любителей вложить свое бабло в недвигу в Великобритании.

Сегодня убил много времени с приятелем в попытке получить справки/документы/выписки о трансфере с его счета в одном из банков в Турции по поводу SWIFT-перевода в Великобританию от отца к сыну в 2019 году.
До этого он получал такие справки в Украине в Приватбанке.
Папа просто перечислял деньги как Family support своему сыну для покупки новой квартиры.
В Великобритании все непросто.
Нанята юридическая компания, которая занимается как бы простым вопросом: наш украинец желает продать свой маленький таунхаус в Великобритании за 160 000 фунтов и купить бОльший - с тремя спальнями и гаражом - за 240 000 фунтов.
Ага... вот взял и купил...
Куча экспертиз покупаемой недвижимости, в том числе чуть ли не про то, нет ли в радиусе 100 км АЭС.
Но главное: источник денег.
Тут вообще забавно: вообще то у чела денежки есть на новое жилье. Все 100%. Но изучается "вся подноготная".
В подноготной оказалось, что чел получил перевод из Привата - а кто владел Приватом - ага - один бородатый товарищ. Лупа и микроскоп.
В подноготной оказалось, что был трансфер из Турции от отца на 8500 фунтов.
Ага. А ну-ка отца сюда. А пусть покажет докУмент, зачем и как переводил сыну денежку на квартиру...
Да еще и документ на англицком языке шобы был...
Сделали вообще-то...
Приятная новость для украинцев: в банкомате турецкого банка нам не удалось сменить бизнес-номер телефона на украинский (хотя там такое меню есть) - а вот в отделении удалось.
Теперь вход в инет-банкинг через СМС-ку на Водафон Украина.
Мелочь, а приятно...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 14:20

О ДОСТУПНОСТИ ВАШЕГО ЖИЛЬЯ В АНТАЛИИ
Чартеры из Украины...
Зображення
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 14:22

Ця гілка - у власності обліківки "Акурт"??
Чому зникають нагальні питання???
_______________________

Варто було би взнати, на скільки %% у валюті подешевшала чи подорожчала турецька курортна нерухомість за останні 3 роки.
Все таки то не є товар першої чи навіть другої необхідності.

Чекаємо інформації, в тому числі - з посиланням на англомовні першоджерела. :wink:

П.С. Дещо про курортні квартири написано тут:
https://044blog.com/resort-property/
https://044blog.com/posredniki-pri-poku ... izhimosti/
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 14:25

  akurt написав:Но главное: источник денег.
Тут вообще забавно: вообще то у чела денежки есть на новое жилье. Все 100%. Но изучается "вся подноготная".

Це нормально для цивілізованих країн.
Європейці та американці звикли швидко і правдиво відповідати на питання:
"Звідки взялись гроші і чи заплачено всі податки???"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 14:39

Еще пару месяцев назад тут кое-кто из товарисчев писал, что в Турции дела как в Венесуэле...
За эти 2 месяца Турция много чего сделала...
Среди удивительных вещей в Анталии: программа "500 000 новых планшетов школьникам для возможности обучения в он-лайн режиме". В самом деле составили реестр малоимущих семей и их детям выдают в самом деле новенькие планшеты. 500 000 штук на Анталию... Заметим, нет никаких выборов...
Сегодня еще приятная новость:
Министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак сообщил о начале новой программы поддержки туристического сектора, который в значительной степени пострадал в период пандемии. Турецкий Минфин совместно с Ассоциацией банков Турции (TBB) и Фондом кредитных гарантий (KGF) готов предоставить кредитный пакет в размере 10 миллиардов лир представителям туристической отрасли.
Это чуть больше 1 миллиарда долларов США...
Кредиты будут иметь срок погашения 48 месяцев с максимальным льготным периодом в 12 месяцев при условии начала выплат не позже 1 ноября 2021 года.
Я считаю, это здорово: будет улучшаться инфраструктура... внешний вид улиц... здания... кафе... рестораны... места отдыха...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 14:55

  akurt написав:программа "500 000 новых планшетов школьникам для возможности обучения в он-лайн режиме"
це реально круто!
Крутіше, ніж дешевий йогурт в оптових упаковках!
Дайош кожному новий планшет і нову квартиру в Анталії!!!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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  #<1 ... 804805806807
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