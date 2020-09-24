Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Для любителей вложить свое бабло в недвигу в Великобритании.
Сегодня убил много времени с приятелем в попытке получить справки/документы/выписки о трансфере с его счета в одном из банков в Турции по поводу SWIFT-перевода в Великобританию от отца к сыну в 2019 году. До этого он получал такие справки в Украине в Приватбанке. Папа просто перечислял деньги как Family support своему сыну для покупки новой квартиры. В Великобритании все непросто. Нанята юридическая компания, которая занимается как бы простым вопросом: наш украинец желает продать свой маленький таунхаус в Великобритании за 160 000 фунтов и купить бОльший - с тремя спальнями и гаражом - за 240 000 фунтов. Ага... вот взял и купил... Куча экспертиз покупаемой недвижимости, в том числе чуть ли не про то, нет ли в радиусе 100 км АЭС. Но главное: источник денег. Тут вообще забавно: вообще то у чела денежки есть на новое жилье. Все 100%. Но изучается "вся подноготная". В подноготной оказалось, что чел получил перевод из Привата - а кто владел Приватом - ага - один бородатый товарищ. Лупа и микроскоп. В подноготной оказалось, что был трансфер из Турции от отца на 8500 фунтов. Ага. А ну-ка отца сюда. А пусть покажет докУмент, зачем и как переводил сыну денежку на квартиру... Да еще и документ на англицком языке шобы был... Сделали вообще-то... Приятная новость для украинцев: в банкомате турецкого банка нам не удалось сменить бизнес-номер телефона на украинский (хотя там такое меню есть) - а вот в отделении удалось. Теперь вход в инет-банкинг через СМС-ку на Водафон Украина. Мелочь, а приятно...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Еще пару месяцев назад тут кое-кто из товарисчев писал, что в Турции дела как в Венесуэле... За эти 2 месяца Турция много чего сделала... Среди удивительных вещей в Анталии: программа "500 000 новых планшетов школьникам для возможности обучения в он-лайн режиме". В самом деле составили реестр малоимущих семей и их детям выдают в самом деле новенькие планшеты. 500 000 штук на Анталию... Заметим, нет никаких выборов... Сегодня еще приятная новость: Министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак сообщил о начале новой программы поддержки туристического сектора, который в значительной степени пострадал в период пандемии. Турецкий Минфин совместно с Ассоциацией банков Турции (TBB) и Фондом кредитных гарантий (KGF) готов предоставить кредитный пакет в размере 10 миллиардов лир представителям туристической отрасли. Это чуть больше 1 миллиарда долларов США... Кредиты будут иметь срок погашения 48 месяцев с максимальным льготным периодом в 12 месяцев при условии начала выплат не позже 1 ноября 2021 года. Я считаю, это здорово: будет улучшаться инфраструктура... внешний вид улиц... здания... кафе... рестораны... места отдыха...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.