Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Для любителей вложить свое бабло в недвигу в Великобритании.
Сегодня убил много времени с приятелем в попытке получить справки/документы/выписки о трансфере с его счета в одном из банков в Турции по поводу SWIFT-перевода в Великобританию от отца к сыну в 2019 году. До этого он получал такие справки в Украине в Приватбанке. Папа просто перечислял деньги как Family support своему сыну для покупки новой квартиры. В Великобритании все непросто. Нанята юридическая компания, которая занимается как бы простым вопросом: наш украинец желает продать свой маленький таунхаус в Великобритании за 160 000 фунтов и купить бОльший - с тремя спальнями и гаражом - за 240 000 фунтов. Ага... вот взял и купил... Куча экспертиз покупаемой недвижимости, в том числе чуть ли не про то, нет ли в радиусе 100 км АЭС. Но главное: источник денег. Тут вообще забавно: вообще то у чела денежки есть на новое жилье. Все 100%. Но изучается "вся подноготная". В подноготной оказалось, что чел получил перевод из Привата - а кто владел Приватом - ага - один бородатый товарищ. Лупа и микроскоп. В подноготной оказалось, что был трансфер из Турции от отца на 8500 фунтов. Ага. А ну-ка отца сюда. А пусть покажет докУмент, зачем и как переводил сыну денежку на квартиру... Да еще и документ на англицком языке шобы был... Сделали вообще-то... Приятная новость для украинцев: в банкомате турецкого банка нам не удалось сменить бизнес-номер телефона на украинский (хотя там такое меню есть) - а вот в отделении удалось. Теперь вход в инет-банкинг через СМС-ку на Водафон Украина. Мелочь, а приятно...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Монголия... Албания... Болгария.... А не махнуть ли в Бельгию?
Аспект номер три в Бельгии - язык. Как известно, без знания языка - вы немые. Вот на всю 83-миллионную страну Турцию - язык один - турецкий. На маленькую 10-ти миллионную Бельгию языков - три (!!!) - французский, фламандский (Нидерланды) и немецкий. Итак, семья пошла учить язык фламандский...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 21 жов, 2020 16:53, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Тож на неё смотрел, но там типа западное солнце (во второй половине дня) -- день как бы жарче выходит, а в Анталии мона маневрировать Ну а в Фетхие я могу и с палаткой, паяльной лампой и ящиком Бердичевского в холодильничке завалится -- прям с парома из Ильичевска