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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 805806807808>
Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 13:49

Для любителей вложить свое бабло в недвигу в Великобритании.

Сегодня убил много времени с приятелем в попытке получить справки/документы/выписки о трансфере с его счета в одном из банков в Турции по поводу SWIFT-перевода в Великобританию от отца к сыну в 2019 году.
До этого он получал такие справки в Украине в Приватбанке.
Папа просто перечислял деньги как Family support своему сыну для покупки новой квартиры.
В Великобритании все непросто.
Нанята юридическая компания, которая занимается как бы простым вопросом: наш украинец желает продать свой маленький таунхаус в Великобритании за 160 000 фунтов и купить бОльший - с тремя спальнями и гаражом - за 240 000 фунтов.
Ага... вот взял и купил...
Куча экспертиз покупаемой недвижимости, в том числе чуть ли не про то, нет ли в радиусе 100 км АЭС.
Но главное: источник денег.
Тут вообще забавно: вообще то у чела денежки есть на новое жилье. Все 100%. Но изучается "вся подноготная".
В подноготной оказалось, что чел получил перевод из Привата - а кто владел Приватом - ага - один бородатый товарищ. Лупа и микроскоп.
В подноготной оказалось, что был трансфер из Турции от отца на 8500 фунтов.
Ага. А ну-ка отца сюда. А пусть покажет докУмент, зачем и как переводил сыну денежку на квартиру...
Да еще и документ на англицком языке шобы был...
Сделали вообще-то...
Приятная новость для украинцев: в банкомате турецкого банка нам не удалось сменить бизнес-номер телефона на украинский (хотя там такое меню есть) - а вот в отделении удалось.
Теперь вход в инет-банкинг через СМС-ку на Водафон Украина.
Мелочь, а приятно...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 14:20

О ДОСТУПНОСТИ ВАШЕГО ЖИЛЬЯ В АНТАЛИИ
Чартеры из Украины...
Зображення
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 14:25

  akurt написав:Но главное: источник денег.
Тут вообще забавно: вообще то у чела денежки есть на новое жилье. Все 100%. Но изучается "вся подноготная".

Це нормально для цивілізованих країн.
Європейці та американці звикли швидко і правдиво відповідати на питання:
"Звідки взялись гроші і чи заплачено всі податки???"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 14:39

Монголия... Албания... Болгария....
А не махнуть ли в Бельгию?

Аспект номер три в Бельгии - язык.
Как известно, без знания языка - вы немые.
Вот на всю 83-миллионную страну Турцию - язык один - турецкий.
На маленькую 10-ти миллионную Бельгию языков - три (!!!) - французский, фламандский (Нидерланды) и немецкий.
Итак, семья пошла учить язык фламандский...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 21 жов, 2020 16:53, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 21 жов, 2020 20:03

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Мизантрóп написав:Фетхие

Тож на неё смотрел, но там типа западное солнце (во второй половине дня) -- день как бы жарче выходит, а в Анталии мона маневрировать :) :)
Ну а в Фетхие я могу и с палаткой, паяльной лампой и ящиком Бердичевского в холодильничке завалится -- прям с парома из Ильичевска :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 09:54

Варто було би взнати, на скільки %% у валюті подешевшала чи подорожчала турецька курортна нерухомість за останні 3 роки.
Все таки то не є товар першої чи навіть другої необхідності.

Чекаємо інформації, в тому числі - з посиланням на англомовні першоджерела. :wink:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 14:57

  Frant написав:Чекаємо інформації, в тому числі - з посиланням на англомовні першоджерела. :wink:

придётся недельку подождать.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 15:46

  Yuri_T написав:
  Frant написав:Чекаємо інформації, в тому числі - з посиланням на англомовні першоджерела. :wink:

придётся недельку подождать.

я вже півроку чекаю)))
Сподіваюсь, що персонаж дасть точну, конкретну і однозначну відповідь.
З цифрами ($ та %%), які він так любить.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 18:51

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Поки ви чекаєте, другі купили на коловані та перепродали через рік, получили 10 тис євро різниці, та читають ваші опуси, коли ж вам, нарешті, викладуть графік росту.
За останній рік подорожання 18%
djbnd777
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Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 19:01

djbnd777
аркадные инвесторы тоже на коловане :mrgreen: купили и присели перекурить с убытком который пока что сложно подсчитать: вполне возможно что и 50% и более.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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