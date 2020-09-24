Додано: Сер 21 жов, 2020 13:49

Для любителей вложить свое бабло в недвигу в Великобритании.



Сегодня убил много времени с приятелем в попытке получить справки/документы/выписки о трансфере с его счета в одном из банков в Турции по поводу SWIFT-перевода в Великобританию от отца к сыну в 2019 году.

До этого он получал такие справки в Украине в Приватбанке.

Папа просто перечислял деньги как Family support своему сыну для покупки новой квартиры.

В Великобритании все непросто.

Нанята юридическая компания, которая занимается как бы простым вопросом: наш украинец желает продать свой маленький таунхаус в Великобритании за 160 000 фунтов и купить бОльший - с тремя спальнями и гаражом - за 240 000 фунтов.

Ага... вот взял и купил...

Куча экспертиз покупаемой недвижимости, в том числе чуть ли не про то, нет ли в радиусе 100 км АЭС.

Но главное: источник денег.

Тут вообще забавно: вообще то у чела денежки есть на новое жилье. Все 100%. Но изучается "вся подноготная".

В подноготной оказалось, что чел получил перевод из Привата - а кто владел Приватом - ага - один бородатый товарищ. Лупа и микроскоп.

В подноготной оказалось, что был трансфер из Турции от отца на 8500 фунтов.

Ага. А ну-ка отца сюда. А пусть покажет докУмент, зачем и как переводил сыну денежку на квартиру...

Да еще и документ на англицком языке шобы был...

Сделали вообще-то...

Приятная новость для украинцев: в банкомате турецкого банка нам не удалось сменить бизнес-номер телефона на украинский (хотя там такое меню есть) - а вот в отделении удалось.

Теперь вход в инет-банкинг через СМС-ку на Водафон Украина.

Мелочь, а приятно...

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.