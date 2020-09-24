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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 жов, 2020 19:04
djbnd777 написав:
За останній рік подорожання 18%
Звідки інфо...якщо не секрет?
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Додано: Чет 22 жов, 2020 19:05
djbnd777 написав:
Поки ви чекаєте, другі купили на коловані та перепродали через рік, получили 10 тис євро різниці, та читають ваші опуси, коли ж вам, нарешті, викладуть графік росту.
За останній рік подорожання 18%
Ріст за останній рік на 18% зовсім не означає ріст в наступні роки. А можливо буде навіть корекція. Десь бачив статистику по Кіпру - в 2020 році там ціни на нерухомість залишилися такі як в 2000. Після перегріву завжди йде коррекція.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 19:06
vitaliy_berdinskikh написав:djbnd777
аркадные инвесторы тоже на коловане
купили и присели перекурить с убытком который пока что сложно подсчитать: вполне возможно что и 50% и более.
А хіба там можуть бути довгобуди і заморожені будівництва?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Чет 22 жов, 2020 19:14
Квесторе_поверніться написав: vitaliy_berdinskikh написав:djbnd777
аркадные инвесторы тоже на коловане
купили и присели перекурить с убытком который пока что сложно подсчитать: вполне возможно что и 50% и более.
А хіба там можуть бути довгобуди і заморожені будівництва?
Так там и Аркады нет
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 22 жов, 2020 19:24
Квесторе_поверніться написав:
А хіба там можуть бути довгобуди і заморожені будівництва?
Так и на коловане там не продают, если ты про Турцию.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Чет 22 жов, 2020 19:29
vitaliy_berdinskikh написав:djbnd777
аркадные инвесторы тоже на коловане
купили и присели перекурить с убытком который пока что сложно подсчитать: вполне возможно что и 50% и более.
І в Туреччині можливі такі ж варіанти)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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