RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 806807808809>
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 19:04

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  djbnd777 написав:За останній рік подорожання 18%

Звідки інфо...якщо не секрет?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34834
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1747 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 19:05

  djbnd777 написав:Поки ви чекаєте, другі купили на коловані та перепродали через рік, получили 10 тис євро різниці, та читають ваші опуси, коли ж вам, нарешті, викладуть графік росту.
За останній рік подорожання 18%

Ріст за останній рік на 18% зовсім не означає ріст в наступні роки. А можливо буде навіть корекція. Десь бачив статистику по Кіпру - в 2020 році там ціни на нерухомість залишилися такі як в 2000. Після перегріву завжди йде коррекція.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3942
З нами з: 19.09.10
Подякував: 664 раз.
Подякували: 844 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 19:06

  vitaliy_berdinskikh написав:djbnd777
аркадные инвесторы тоже на коловане :mrgreen: купили и присели перекурить с убытком который пока что сложно подсчитать: вполне возможно что и 50% и более.

А хіба там можуть бути довгобуди і заморожені будівництва?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34834
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1747 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 19:14

  Квесторе_поверніться написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:djbnd777
аркадные инвесторы тоже на коловане :mrgreen: купили и присели перекурить с убытком который пока что сложно подсчитать: вполне возможно что и 50% и более.

А хіба там можуть бути довгобуди і заморожені будівництва?

Так там и Аркады нет :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32674
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2603 раз.
Подякували: 3829 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 19:24

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Квесторе_поверніться написав:А хіба там можуть бути довгобуди і заморожені будівництва?

Так и на коловане там не продают, если ты про Турцию.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1705
З нами з: 06.08.19
Подякував: 414 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 19:29

  vitaliy_berdinskikh написав:djbnd777
аркадные инвесторы тоже на коловане :mrgreen: купили и присели перекурить с убытком который пока что сложно подсчитать: вполне возможно что и 50% и более.

І в Туреччині можливі такі ж варіанти)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21666
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1245 раз.
Подякували: 2228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 20:46

  vitaliy_berdinskikh написав:djbnd777
аркадные инвесторы тоже на коловане :mrgreen: купили и присели перекурить с убытком который пока что сложно подсчитать: вполне возможно что и 50% и более.


вы забыли в какой стране живете?- откройте свой паспорт. :D
djbnd777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 112
З нами з: 19.12.14
Подякував: 43 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 жов, 2020 20:51

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

не нужно забывать, что прибрежная зона средиземного моря (с пляжами с голубым флагом) ограничена. Недвижимость не может проседать в цене , где земли под застройку почти не остается.
А кто просил доказательств роста до 18%- зачем оно вам, вы же не собираетесь делать инвестиции? А если собираетесь- то дайте поручение своему секретарю, своему менеджеру-пусть он сделает вам подборку материалов. Здесь у вас на зп никто не сидит))
сахибинден в помощь, гугл, сайты застройщиков, ютуб...
djbnd777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 112
З нами з: 19.12.14
Подякував: 43 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:10

djbnd777 Вай-вай, закінчується земля в пляжній зоні Середземномор'я???
Придумайте щось смішніше(((
Ці рилівські заманухи ми проходили ще в 2008.
Тоді "закінчувалась" земля під Києвом(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21666
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1245 раз.
Подякували: 2228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:14

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Квесторе_поверніться написав:А хіба там можуть бути довгобуди і заморожені будівництва?

Так и на коловане там не продают, если ты про Турцию.

Проте закинутих недобудів вистачає. Навіть в Анталії, яку так хвалить одна рилівська обліківка. Ось свідчення:
  Noname2020 написав:Надежность турецких застройщиков – чушь. Опять же пройдите ногами километр в любом районе – обязательно обнаружите пару-тройку каркасов, которые уже заросли многолетним бурьяном и кустарником. Тут – как и везде, могут кинуть, а могут и не кинуть. Поэтому надежней таки покупать в уже достроенном или почти достроенном доме. А лучше – не покупать вообще, если вы не планируете проводить в этой квартире больше трех месяцев в году.
Абсолютная надежность турецких банков – утверждение сродни утверждению о надежности турецких застройщиков. Рейтинг даже системообразующих турецких банков - спекулятивный


viewtopic.php?p=5064008#p5064008
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21666
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1245 раз.
Подякували: 2228 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 806807808809>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 570, 571, 572
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
5718 650168
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 жов, 2020 10:42
Ethereum
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 122, 123, 124
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
1232 152869
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 жов, 2020 10:57
Мизантрóп
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 13, 14, 15
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 09:00
144 5357
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 жов, 2020 16:59
Gastarbaiter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17620)
23.10.2020 09:35
Рынок ОВГЗ (1637)
23.10.2020 09:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.