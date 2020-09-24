Звідки інфо...якщо не секрет?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 жов, 2020 19:04
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Додано: Чет 22 жов, 2020 19:05
Ріст за останній рік на 18% зовсім не означає ріст в наступні роки. А можливо буде навіть корекція. Десь бачив статистику по Кіпру - в 2020 році там ціни на нерухомість залишилися такі як в 2000. Після перегріву завжди йде коррекція.
Додано: Чет 22 жов, 2020 19:06
А хіба там можуть бути довгобуди і заморожені будівництва?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Чет 22 жов, 2020 19:14
Так там и Аркады нет
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 22 жов, 2020 19:24
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Так и на коловане там не продают, если ты про Турцию.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 22 жов, 2020 19:29
І в Туреччині можливі такі ж варіанти)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 22 жов, 2020 20:46
Додано: Чет 22 жов, 2020 20:51
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
не нужно забывать, что прибрежная зона средиземного моря (с пляжами с голубым флагом) ограничена. Недвижимость не может проседать в цене , где земли под застройку почти не остается.
А кто просил доказательств роста до 18%- зачем оно вам, вы же не собираетесь делать инвестиции? А если собираетесь- то дайте поручение своему секретарю, своему менеджеру-пусть он сделает вам подборку материалов. Здесь у вас на зп никто не сидит))
сахибинден в помощь, гугл, сайты застройщиков, ютуб...
Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:10
djbnd777 Вай-вай, закінчується земля в пляжній зоні Середземномор'я???
Придумайте щось смішніше(((
Ці рилівські заманухи ми проходили ще в 2008.
Тоді "закінчувалась" земля під Києвом(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:14
Проте закинутих недобудів вистачає. Навіть в Анталії, яку так хвалить одна рилівська обліківка. Ось свідчення:
viewtopic.php?p=5064008#p5064008
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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