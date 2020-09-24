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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 806807808809
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:22

  Frant написав:....Опять же пройдите ногами километр в любом районе – обязательно обнаружите пару-тройку каркасов, которые уже заросли многолетним бурьяном и кустарником....

Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:39

  vitaliy_berdinskikh написав:


Рекомендую уважно почитати повідомлення п.Noname.
Багато чого зрозумієте про Туреччину і Анталію)))


viewtopic.php?p=5064008#p5064008

  Noname2020 написав:Теперь, тезисно, о том, что нам рассказывает «Акурт», и что я видел сам.
Дешевизна жизни - выдумки и подтасовки. Ничего даром в Турции не дают, тем более экспатам. Конечно, многие товары и услуги дешевле, чем, например, в Дании или Швеции, но по сравнению с той же Украиной, Польшей, Венгрией, Германией, Таиландом и т.д. что-то дешевле, а что-то и дороже, а кое-чего просто нет (от слова совсем).


  Noname2020 написав:Качественная дешевая еда – или заведомая ложь, или невежество. Во всем мире, без исключений, здоровая еда - это везде и всегда дорого. В рядовом супермаркете все овощи-фрукты – это продукты агрохимии. Подлетая к Анталье, взгляните вниз, увидите, сколько там теплиц. Рыба – вся с рыбоферм, т.е. вы можете думать, что едите рыбу, на самом деле вам скармливают коктейль из гормонов роста, антибиотиков и прочей химии. Эту рыбу не то, что есть – в руки взять страшно. Выбор мясопродуктов ограничен. Но это особенность любой исламской страны, в Эмиратах с этим еще хуже. К сожалению, без свиного сала хорошей колбасы не сделаешь.

  Noname2020 написав:Турецкое вино – то, что дешевле 10 дол. за бутылку, - лучше даже не связываться. По вкусу и букету похоже на грузинские вина, которыми нас поили в СССР.


  Noname2020 написав:Сам город – называть населенный пункт Анталья городом язык не повернется. Анталья – это некая совокупность поселений городского типа, не имеющих общей истории, единой городской среды, общих для жителей landmarks, традиций и культурной общности. Впрочем, это совершенно типичное явление для быстрорастущих городов стран «третьего мира». Можно жить и так, самое главное, какие стандарты жизни доступны. Кто много раз был и там и там – поймет.


  Noname2020 написав:Участков под застройку нет, строить больше не будут, поэтому хватайте, что есть, и побыстрее – чушь. Незастроенных участков полно, просто пройдите ногами километр в любом районе кроме центра.
Надежность турецких застройщиков – чушь. Опять же пройдите ногами километр в любом районе – обязательно обнаружите пару-тройку каркасов, которые уже заросли многолетним бурьяном и кустарником. Тут – как и везде, могут кинуть, а могут и не кинуть. Поэтому надежней таки покупать в уже достроенном или почти достроенном доме. А лучше – не покупать вообще, если вы не планируете проводить в этой квартире больше трех месяцев в году.
  Noname2020 написав:Еще одна особенность пляжа – это то, что местные, в основном, туда ходят не купаться, а проводить время, спасаясь от жары и духоты своих 50-ти метровых «апартаментов»


  Noname2020 написав:Об «Акурте» (или команде риелторов, скрывающихся под псевдонимом «Акурт»). Собственно, уже сказал. Anyway, actually, it’s not of my business. Люди зарабатывают, как умеют.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 23 жов, 2020 15:45, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:39

Frant
где ж его, бедного и несчастного, вашего кумира и авторитета, носило-то...
ну хоть по картам посмотрети(спутник), если нет возможности выходить из своего кабинета, где монитор прилип к глазам
djbnd777
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:45

  djbnd777 написав:где ж его, бедного и несчастного, вашего кумира и авторитета, носило-то...
ну хоть по картам посмотрети

Відомо де - в Анталії.
Є таке курортне місто в Туреччині.
Людина проїхалась по Анталії і власними очима подивилась на цю "перлину" Сереземномор,я:

  Noname2020 написав:В Анталье есть районы, где живут богатые, и много районов, где живут бедные, соответственно и стандарты жизни разные. Общим является то, что без машины в Анталье жить невозможно, слишком большие расстояния между значимыми для повседневной жизни объектами. Специально сел в городской автобус и проехал от конечной до конечной, чтобы посмотреть, как живут в «спальных» районах. Сюрпризов не было – обычная помойка. Застройка безликая, тесная, хаотичная

viewtopic.php?p=5064008#p5064008
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:01

  djbnd777 написав:Frant
где ж его, бедного и несчастного, вашего кумира и авторитета, носило-то...
ну хоть по картам посмотрети(спутник), если нет возможности выходить из своего кабинета, где монитор прилип к глазам
за клаву,залитую пивом забыл
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:46

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  djbnd777 написав:А кто просил доказательств роста до 18%- зачем оно вам, вы же не собираетесь делать инвестиции?

Не доказів а джерела інфо про 18% росту.
Зрозумів що це Ваш висновок в результаті перелопачення великої кількості інфо з відкритих джерел.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:53

  Квесторе_поверніться написав:
  djbnd777 написав:А кто просил доказательств роста до 18%- зачем оно вам, вы же не собираетесь делать инвестиции?

Не доказів а джерела інфо про 18% росту.
Зрозумів що це Ваш висновок в результаті перелопачення великої кількості інфо з відкритих джерел.

закритих джерел
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:54

Вчора супостат пу слово мовив в Московії...години з три лапшу вішав.
Прикинувся таким собі лібералом...явно шось замишляє.
Так про Реджепа, який для пу створив проблеми в Карабасі жодного кривого слова не сказав, не готовий припиняти співробітництво з ним.
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