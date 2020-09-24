|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:22
Frant написав:
....Опять же пройдите ногами километр в любом районе – обязательно обнаружите пару-тройку каркасов, которые уже заросли многолетним бурьяном и кустарником....
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 1715
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 417 раз.
- Подякували: 219 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:39
vitaliy_berdinskikh написав:
Рекомендую уважно почитати повідомлення п.Noname.
Багато чого зрозумієте про Туреччину і Анталію)))viewtopic.php?p=5064008#p5064008
Noname2020 написав:
Теперь, тезисно, о том, что нам рассказывает «Акурт», и что я видел сам.
Дешевизна жизни - выдумки и подтасовки. Ничего даром в Турции не дают, тем более экспатам. Конечно, многие товары и услуги дешевле, чем, например, в Дании или Швеции, но по сравнению с той же Украиной, Польшей, Венгрией, Германией, Таиландом и т.д. что-то дешевле, а что-то и дороже, а кое-чего просто нет (от слова совсем).
Noname2020 написав:
Качественная дешевая еда – или заведомая ложь, или невежество. Во всем мире, без исключений, здоровая еда - это везде и всегда дорого. В рядовом супермаркете все овощи-фрукты – это продукты агрохимии. Подлетая к Анталье, взгляните вниз, увидите, сколько там теплиц. Рыба – вся с рыбоферм, т.е. вы можете думать, что едите рыбу, на самом деле вам скармливают коктейль из гормонов роста, антибиотиков и прочей химии. Эту рыбу не то, что есть – в руки взять страшно. Выбор мясопродуктов ограничен. Но это особенность любой исламской страны, в Эмиратах с этим еще хуже. К сожалению, без свиного сала хорошей колбасы не сделаешь.
Noname2020 написав:
Турецкое вино – то, что дешевле 10 дол. за бутылку, - лучше даже не связываться. По вкусу и букету похоже на грузинские вина, которыми нас поили в СССР.
Noname2020 написав:
Сам город – называть населенный пункт Анталья городом язык не повернется. Анталья – это некая совокупность поселений городского типа, не имеющих общей истории, единой городской среды, общих для жителей landmarks, традиций и культурной общности. Впрочем, это совершенно типичное явление для быстрорастущих городов стран «третьего мира». Можно жить и так, самое главное, какие стандарты жизни доступны. Кто много раз был и там и там – поймет.
Noname2020 написав:
Участков под застройку нет, строить больше не будут, поэтому хватайте, что есть, и побыстрее – чушь. Незастроенных участков полно, просто пройдите ногами километр в любом районе кроме центра.
Надежность турецких застройщиков – чушь. Опять же пройдите ногами километр в любом районе – обязательно обнаружите пару-тройку каркасов, которые уже заросли многолетним бурьяном и кустарником. Тут – как и везде, могут кинуть, а могут и не кинуть. Поэтому надежней таки покупать в уже достроенном или почти достроенном доме. А лучше – не покупать вообще, если вы не планируете проводить в этой квартире больше трех месяцев в году.
Noname2020 написав:
Еще одна особенность пляжа – это то, что местные, в основном, туда ходят не купаться, а проводить время, спасаясь от жары и духоты своих 50-ти метровых «апартаментов»
Noname2020 написав:
Об «Акурте» (или команде риелторов, скрывающихся под псевдонимом «Акурт»). Собственно, уже сказал. Anyway, actually, it’s not of my business. Люди зарабатывают, как умеют.
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 23 жов, 2020 15:45, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21674
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1245 раз.
- Подякували: 2228 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 жов, 2020 14:39
Frant
где ж его, бедного и несчастного, вашего кумира и авторитета, носило-то...
ну хоть по картам посмотрети(спутник), если нет возможности выходить из своего кабинета, где монитор прилип к глазам
-
djbnd777
-
-
- Повідомлень: 113
- З нами з: 19.12.14
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:45
djbnd777 написав:
где ж его, бедного и несчастного, вашего кумира и авторитета, носило-то...
ну хоть по картам посмотрети
Відомо де - в Анталії.
Є таке курортне місто в Туреччині.
Людина проїхалась по Анталії і власними очима подивилась на цю "перлину" Сереземномор,я:
viewtopic.php?p=5064008#p5064008
Noname2020 написав:
В Анталье есть районы, где живут богатые, и много районов, где живут бедные, соответственно и стандарты жизни разные. Общим является то, что без машины в Анталье жить невозможно, слишком большие расстояния между значимыми для повседневной жизни объектами. Специально сел в городской автобус и проехал от конечной до конечной, чтобы посмотреть, как живут в «спальных» районах. Сюрпризов не было – обычная помойка. Застройка безликая, тесная, хаотичная
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21674
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1245 раз.
- Подякували: 2228 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:01
djbnd777 написав:Frant
где ж его, бедного и несчастного, вашего кумира и авторитета, носило-то...
ну хоть по картам посмотрети(спутник), если нет возможности выходить из своего кабинета, где монитор прилип к глазам
за клаву,залитую пивом забыл
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 4714
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 688 раз.
- Подякували: 844 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:46
djbnd777 написав:
А кто просил доказательств роста до 18%- зачем оно вам, вы же не собираетесь делать инвестиции?
Не доказів а джерела інфо про 18% росту.
Зрозумів що це Ваш висновок в результаті перелопачення великої кількості інфо з відкритих джерел.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 34839
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1747 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:53
Квесторе_поверніться написав: djbnd777 написав:
А кто просил доказательств роста до 18%- зачем оно вам, вы же не собираетесь делать инвестиции?
Не доказів а джерела інфо про 18% росту.
Зрозумів що це Ваш висновок в результаті перелопачення великої кількості інфо з відкритих джерел.
закритих джерел
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21674
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1245 раз.
- Подякували: 2228 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:54
Вчора супостат пу слово мовив в Московії...години з три лапшу вішав.
Прикинувся таким собі лібералом...явно шось замишляє.
Так про Реджепа, який для пу створив проблеми в Карабасі жодного кривого слова не сказав, не готовий припиняти співробітництво з ним.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 34839
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1747 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1233
|152974
|
|
|5718
|650310
|
|
|144
|5386
|
|