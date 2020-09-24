Noname2020 написав:

Качественная дешевая еда – или заведомая ложь, или невежество. Во всем мире, без исключений, здоровая еда - это везде и всегда дорого. В рядовом супермаркете все овощи-фрукты – это продукты агрохимии. Подлетая к Анталье, взгляните вниз, увидите, сколько там теплиц. Рыба – вся с рыбоферм, т.е. вы можете думать, что едите рыбу, на самом деле вам скармливают коктейль из гормонов роста, антибиотиков и прочей химии. Эту рыбу не то, что есть – в руки взять страшно. Выбор мясопродуктов ограничен. Но это особенность любой исламской страны, в Эмиратах с этим еще хуже. К сожалению, без свиного сала хорошей колбасы не сделаешь.