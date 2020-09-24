Квесторе_поверніться
правильно міркуєте.
за останній рік спостерігаю майже кожного дня.
потрібно вложитися, а не "влошитися".
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 жов, 2020 18:46
Квесторе_поверніться
правильно міркуєте.
за останній рік спостерігаю майже кожного дня.
потрібно вложитися, а не "влошитися".
Додано: П'ят 23 жов, 2020 19:06
Відомо де - в Анталії.
Є таке курортне місто в Туреччині.
Людина проїхалась по Анталії і власними очима подивилась на цю "перлину" Сереземномор,я:
viewtopic.php?p=5064008#p5064008
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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