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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 807808809810
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 18:46

Квесторе_поверніться
правильно міркуєте.
за останній рік спостерігаю майже кожного дня.
потрібно вложитися, а не "влошитися".
djbnd777
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 19:06

  djbnd777 написав:где ж его, бедного и несчастного, вашего кумира и авторитета, носило-то...
ну хоть по картам посмотрети

Відомо де - в Анталії.
Є таке курортне місто в Туреччині.
Людина проїхалась по Анталії і власними очима подивилась на цю "перлину" Сереземномор,я:

  Noname2020 написав:В Анталье есть районы, где живут богатые, и много районов, где живут бедные, соответственно и стандарты жизни разные. Общим является то, что без машины в Анталье жить невозможно, слишком большие расстояния между значимыми для повседневной жизни объектами. Специально сел в городской автобус и проехал от конечной до конечной, чтобы посмотреть, как живут в «спальных» районах. Сюрпризов не было – обычная помойка. Застройка безликая, тесная, хаотичная

viewtopic.php?p=5064008#p5064008
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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