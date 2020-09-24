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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 жов, 2020 18:46
Квесторе_поверніться
правильно міркуєте.
за останній рік спостерігаю майже кожного дня.
потрібно вложитися, а не "влошитися".
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djbnd777
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 19:06
djbnd777 написав:
где ж его, бедного и несчастного, вашего кумира и авторитета, носило-то...
ну хоть по картам посмотрети
Відомо де - в Анталії.
Є таке курортне місто в Туреччині.
Людина проїхалась по Анталії і власними очима подивилась на цю "перлину" Сереземномор,я:
viewtopic.php?p=5064008#p5064008
Noname2020 написав:
В Анталье есть районы, где живут богатые, и много районов, где живут бедные, соответственно и стандарты жизни разные. Общим является то, что без машины в Анталье жить невозможно, слишком большие расстояния между значимыми для повседневной жизни объектами. Специально сел в городской автобус и проехал от конечной до конечной, чтобы посмотреть, как живут в «спальных» районах. Сюрпризов не было – обычная помойка. Застройка безликая, тесная, хаотичная
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 22:05
djbnd777 написав:
Поки ви чекаєте, другі купили на коловані та перепродали через рік, получили 10 тис євро різниці, та читають ваші опуси, коли ж вам, нарешті, викладуть графік росту.
За останній рік подорожання 18%
Поки тут розказують казочки про ріст жиров турецького білого бичка, в темі КРЖН оператор учотки Первий заявив про +30куе на Варшавському.
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