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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 807808809810
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 22:05

  djbnd777 написав:Поки ви чекаєте, другі купили на коловані та перепродали через рік, получили 10 тис євро різниці, та читають ваші опуси, коли ж вам, нарешті, викладуть графік росту.
За останній рік подорожання 18%

Поки тут розказують казочки про ріст жиров турецького білого бичка, в темі КРЖН оператор учотки Первий заявив про +30куе на Варшавському.
"І ви кажіть" ©™
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 10:49

  flyman написав:
  djbnd777 написав:Поки ви чекаєте, другі купили на коловані та перепродали через рік, получили 10 тис євро різниці, та читають ваші опуси, коли ж вам, нарешті, викладуть графік росту.
За останній рік подорожання 18%

Поки тут розказують казочки про ріст жиров турецького білого бичка, в темі КРЖН оператор учотки Первий заявив про +30куе на Варшавському.
"І ви кажіть" ©™

"Чем чудовищные ложь, тем более она похожа на правду" - Й.Геббельс.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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