Поки тут розказують казочки про ріст жиров турецького білого бичка, в темі КРЖН оператор учотки Первий заявив про +30куе на Варшавському.
"І ви кажіть" ©™
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 22:05
Поки тут розказують казочки про ріст жиров турецького білого бичка, в темі КРЖН оператор учотки Первий заявив про +30куе на Варшавському.
"І ви кажіть" ©™
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Додано: Суб 24 жов, 2020 10:49
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Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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