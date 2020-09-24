Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:54

Вчора супостат пу слово мовив в Московії...години з три лапшу вішав.

Прикинувся таким собі лібералом...явно шось замишляє.

Так про Реджепа, який для пу створив проблеми в Карабасі жодного кривого слова не сказав, не готовий припиняти співробітництво з ним.