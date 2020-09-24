RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 807808809810>
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:22

  Frant написав:....Опять же пройдите ногами километр в любом районе – обязательно обнаружите пару-тройку каркасов, которые уже заросли многолетним бурьяном и кустарником....

Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1736
З нами з: 06.08.19
Подякував: 423 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:46

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  djbnd777 написав:А кто просил доказательств роста до 18%- зачем оно вам, вы же не собираетесь делать инвестиции?

Не доказів а джерела інфо про 18% росту.
Зрозумів що це Ваш висновок в результаті перелопачення великої кількості інфо з відкритих джерел.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34850
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1747 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:53

  Квесторе_поверніться написав:
  djbnd777 написав:А кто просил доказательств роста до 18%- зачем оно вам, вы же не собираетесь делать инвестиции?

Не доказів а джерела інфо про 18% росту.
Зрозумів що це Ваш висновок в результаті перелопачення великої кількості інфо з відкритих джерел.

закритих джерел
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21672
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1245 раз.
Подякували: 2229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:54

Вчора супостат пу слово мовив в Московії...години з три лапшу вішав.
Прикинувся таким собі лібералом...явно шось замишляє.
Так про Реджепа, який для пу створив проблеми в Карабасі жодного кривого слова не сказав, не готовий припиняти співробітництво з ним.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34850
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1747 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 18:02

  Квесторе_поверніться написав:Вчора супостат пу слово мовив в Московії...години з три лапшу вішав.

Яких три? Той валдай-болтай до ранку по супутнику повторювали.Я п1д його казаки засипаю добре
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4724
З нами з: 03.12.14
Подякував: 689 раз.
Подякували: 847 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 18:46

Квесторе_поверніться
правильно міркуєте.
за останній рік спостерігаю майже кожного дня.
потрібно вложитися, а не "влошитися".
djbnd777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 113
З нами з: 19.12.14
Подякував: 43 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 15:34

  flyman написав:
  djbnd777 написав:Поки ви чекаєте, другі купили на коловані та перепродали через рік, получили 10 тис євро різниці, та читають ваші опуси, коли ж вам, нарешті, викладуть графік росту.
За останній рік подорожання 18%

Поки тут розказують казочки про ріст жиров турецького білого бичка, в темі КРЖН оператор учотки Первий заявив про +30куе на Варшавському.
"І ви кажіть" ©™

Мало хто чого пише в Інтернеті))) А сільські простаки - всьому вірять)))
"Чем чудовищные ложь - тем более она похожа на правду!" - Й.Геббельс
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21672
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1245 раз.
Подякували: 2229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 21:43

Ліра 7.97
Швидко росте.
Як там почувається депозит знайомого акурта?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21869
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1177 раз.
Подякували: 1591 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 12:18

  flyman написав:Ліра 7.97
Швидко росте.
Як там почувається депозит знайомого акурта?

А куда Акурт пропал?
Vint
 
Повідомлень: 1320
З нами з: 14.07.08
Подякував: 25 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 12:24

в карцере за сквернословие :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32693
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2605 раз.
Подякували: 3836 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 807808809810>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: proftpd66, Рыба-сом і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 122, 123, 124
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 10:24
1236 153586
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 жов, 2020 10:31
change_pm
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 13, 14, 15
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 09:00
147 5830
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 жов, 2020 01:57
rjkz
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 571, 572, 573
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
5721 651201
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2020 18:16
Ethereum

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.