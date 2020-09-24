|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 жов, 2020 09:22
Frant написав:
....Опять же пройдите ногами километр в любом районе – обязательно обнаружите пару-тройку каркасов, которые уже заросли многолетним бурьяном и кустарником....
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 1736
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 423 раз.
- Подякували: 226 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:46
djbnd777 написав:
А кто просил доказательств роста до 18%- зачем оно вам, вы же не собираетесь делать инвестиции?
Не доказів а джерела інфо про 18% росту.
Зрозумів що це Ваш висновок в результаті перелопачення великої кількості інфо з відкритих джерел.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 34850
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1747 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:53
Квесторе_поверніться написав: djbnd777 написав:
А кто просил доказательств роста до 18%- зачем оно вам, вы же не собираетесь делать инвестиции?
Не доказів а джерела інфо про 18% росту.
Зрозумів що це Ваш висновок в результаті перелопачення великої кількості інфо з відкритих джерел.
закритих джерел
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21672
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1245 раз.
- Подякували: 2229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 жов, 2020 16:54
Вчора супостат пу слово мовив в Московії...години з три лапшу вішав.
Прикинувся таким собі лібералом...явно шось замишляє.
Так про Реджепа, який для пу створив проблеми в Карабасі жодного кривого слова не сказав, не готовий припиняти співробітництво з ним.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 34850
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1747 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 жов, 2020 18:02
Квесторе_поверніться написав:
Вчора супостат пу слово мовив в Московії...години з три лапшу вішав.
Яких три? Той валдай-болтай до ранку по супутнику повторювали.Я п1д його казаки засипаю добре
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 4724
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 689 раз.
- Подякували: 847 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 23 жов, 2020 18:46
Квесторе_поверніться
правильно міркуєте.
за останній рік спостерігаю майже кожного дня.
потрібно вложитися, а не "влошитися".
-
djbnd777
-
-
- Повідомлень: 113
- З нами з: 19.12.14
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 29 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 жов, 2020 15:34
flyman написав: djbnd777 написав:
Поки ви чекаєте, другі купили на коловані та перепродали через рік, получили 10 тис євро різниці, та читають ваші опуси, коли ж вам, нарешті, викладуть графік росту.
За останній рік подорожання 18%
Поки тут розказують казочки про ріст жиров турецького білого бичка, в темі КРЖН оператор учотки Первий заявив про +30куе на Варшавському.
"І ви кажіть" ©™
Мало хто чого пише в Інтернеті))) А сільські простаки - всьому вірять)))
"Чем чудовищные ложь - тем более она похожа на правду!" - Й.Геббельс
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 21672
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1245 раз.
- Подякували: 2229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 жов, 2020 21:43
Ліра 7.97
Швидко росте.
Як там почувається депозит знайомого акурта?
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 21869
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1177 раз.
- Подякували: 1591 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 25 жов, 2020 12:18
flyman написав:
Ліра 7.97
Швидко росте.
Як там почувається депозит знайомого акурта?
А куда Акурт пропал?
-
Vint
-
-
- Повідомлень: 1320
- З нами з: 14.07.08
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 213 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 25 жов, 2020 12:24
в карцере за сквернословие
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 32693
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2605 раз.
- Подякували: 3836 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1236
|153586
|
|
|147
|5830
|
Нед 25 жов, 2020 01:57
rjkz
|
|5721
|651201
|
|