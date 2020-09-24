в он на море))
Ждем ,скучаем на берегу
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Додано: Нед 25 жов, 2020 12:32
в он на море))
Ждем ,скучаем на берегу
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Додано: Нед 25 жов, 2020 12:53
Додано: Нед 25 жов, 2020 13:11
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Через ФБ пожалуйста
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
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