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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 807808809810
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 12:32

  Vint написав:
  flyman написав:Ліра 7.97
Швидко росте.
Як там почувається депозит знайомого акурта?

А куда Акурт пропал?
в он на море))
Ждем ,скучаем на берегу
Зображення
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 12:53

  Мизантрóп написав:
  Vint написав:
  flyman написав:Ліра 7.97
Швидко росте.
Як там почувається депозит знайомого акурта?

А куда Акурт пропал?
в он на море))
Ждем ,скучаем на берегу
Зображення

Да я тоже сижу на море в 20км от него. Хотел задать кое-какие вопросы.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 13:11

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Через ФБ пожалуйста
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4724
З нами з: 03.12.14
Подякував: 689 раз.
Подякували: 847 раз.
 
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  #<1 ... 807808809810
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