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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 жов, 2020 08:22
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:46
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Не доказів а джерела інфо про 18% росту.
Зрозумів що це Ваш висновок в результаті перелопачення великої кількості інфо з відкритих джерел.
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:53
закритих джерел
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:54
Вчора супостат пу слово мовив в Московії...години з три лапшу вішав.
Прикинувся таким собі лібералом...явно шось замишляє.
Так про Реджепа, який для пу створив проблеми в Карабасі жодного кривого слова не сказав, не готовий припиняти співробітництво з ним.
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Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:02
Яких три? Той валдай-болтай до ранку по супутнику повторювали.Я п1д його казаки засипаю добре
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:46
Квесторе_поверніться
правильно міркуєте.
за останній рік спостерігаю майже кожного дня.
потрібно вложитися, а не "влошитися".
Додано: Суб 24 жов, 2020 20:43
Ліра 7.97
Швидко росте.
Як там почувається депозит знайомого акурта?
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Додано: Пон 26 жов, 2020 10:12
Я вже півроку чекаю, коли з,являться дані про дорожай турецької курортної нерухомості в доларах чи євро. За останні три роки. З посиланням на першоджерела.
Щось немає жодних знаків від нашої ріелторської бригади(((
Може, й дорожаю немає???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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