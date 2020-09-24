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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 806807808809
Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 08:22

  Frant написав:....Опять же пройдите ногами километр в любом районе – обязательно обнаружите пару-тройку каркасов, которые уже заросли многолетним бурьяном и кустарником....

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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:46

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  djbnd777 написав:А кто просил доказательств роста до 18%- зачем оно вам, вы же не собираетесь делать инвестиции?

Не доказів а джерела інфо про 18% росту.
Зрозумів що це Ваш висновок в результаті перелопачення великої кількості інфо з відкритих джерел.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:53

  Квесторе_поверніться написав:
  djbnd777 написав:А кто просил доказательств роста до 18%- зачем оно вам, вы же не собираетесь делать инвестиции?

Не доказів а джерела інфо про 18% росту.
Зрозумів що це Ваш висновок в результаті перелопачення великої кількості інфо з відкритих джерел.

закритих джерел
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 15:54

Вчора супостат пу слово мовив в Московії...години з три лапшу вішав.
Прикинувся таким собі лібералом...явно шось замишляє.
Так про Реджепа, який для пу створив проблеми в Карабасі жодного кривого слова не сказав, не готовий припиняти співробітництво з ним.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:02

  Квесторе_поверніться написав:Вчора супостат пу слово мовив в Московії...години з три лапшу вішав.

Яких три? Той валдай-болтай до ранку по супутнику повторювали.Я п1д його казаки засипаю добре
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 23 жов, 2020 17:46

Квесторе_поверніться
правильно міркуєте.
за останній рік спостерігаю майже кожного дня.
потрібно вложитися, а не "влошитися".
djbnd777
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 20:43

Ліра 7.97
Швидко росте.
Як там почувається депозит знайомого акурта?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 16:45

  flyman написав:Ліра 7.97
Швидко росте.
Як там почувається депозит знайомого акурта?

8.08 уже
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 16:48

  flyman написав:
  flyman написав:Ліра 7.97
Швидко росте.
Як там почувається депозит знайомого акурта?

8.08 уже

Реджеп лишнього багато наговорив...мабуть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 17:05

Турція може дозволити собі збити руцкі військові літачки
і їй за це нічого не буде
+50грн !
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greenozon
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