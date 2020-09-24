Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Реджеп сидить на атомній електростанції і газовій трубі від супостата пу.
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Квесторе_поверніться написав:Реджеп сидить на атомній електростанції і газовій трубі від супостата пу.
Ось це і називається геополітика, коли з об"єкта стають суб"єктом і починають формувати "повєстку"...
А ми все жмемо руку ... і обнімаємо ... Бариги!
Не в тему ветки, но объект Турция успешно насовал полуобъекту-полусубъекту Пу по морде руками своего союзника Азербайджана.
К слову российский газ они и раньше брали просто потому что Пу им его даром отдавал надеясь так получить их симпатии и поддержку по Крыму и прочим своим авантюрам (не украинцам же по нормальной цене его продавать). А теперь российский газ Турции и не интересен вовсе поскольку есть друг Азербайджан https://neftegaz.ru/news/transport-and- ... zhivaniya/
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
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