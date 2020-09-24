Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Реджеп сидить на атомній електростанції і газовій трубі від супостата пу.
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Квесторе_поверніться написав:Реджеп сидить на атомній електростанції і газовій трубі від супостата пу.
Ось це і називається геополітика, коли з об"єкта стають суб"єктом і починають формувати "повєстку"...
А ми все жмемо руку ... і обнімаємо ... Бариги!
Не в тему ветки, но объект Турция успешно насовал полуобъекту-полусубъекту Пу по морде руками своего союзника Азербайджана.
К слову российский газ они и раньше брали просто потому что Пу им его даром отдавал надеясь так получить их симпатии и поддержку по Крыму и прочим своим азиатско-африканским авантюрам (ну не станет же Пу украинцам по нормальной цене его продавать). А теперь российский газ Турции и не интересен вовсе поскольку есть друг Азербайджан https://neftegaz.ru/news/transport-and- ... zhivaniya/
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vitaliy_berdinskikh написав:Не в тему ветки, но объект Турция успешно насовал полуобъекту-полусубъекту Пу по морде руками своего союзника Азербайджана.
К слову российский газ они и раньше брали просто потому что Пу им его даром отдавал надеясь так получить их симпатии и поддержку по Крыму и прочим своим азиатско-африканским авантюрам (ну не станет же Пу украинцам по нормальной цене его продавать). А теперь российский газ Турции и не интересен вовсе поскольку есть друг Азербайджан https://neftegaz.ru/news/transport-and- ... zhivaniya/
Чому не в тєму, дуже в тєму...
Імхо, але коли у Реджепа все вийде, то Туречина перетвориться в Нову Османську Імперію. І останні роки у всього світа, і у українців також, всього від 30-50 куе, є шанс стати її частиною.
Імхо, краще бути частиною країни, яка є імперією, має своє високотехнологічне виробництво, ядрену зброю (тш....про це нікому, офіційно не має ), знаходиться на перетині всіх можливих торгових шляхів... ніж бути частиною .... хм ... агромонстрика, який не може годувати своє населення дешевою їжею, не може поставити на виробництво бойові безпілотники і зробити нарешти хоча б пару ядрених ракет і навести на Маскву і Сочі.
vitaliy_berdinskikh написав:Не в тему ветки, но объект Турция успешно насовал полуобъекту-полусубъекту Пу по морде руками своего союзника Азербайджана.
К слову российский газ они и раньше брали просто потому что Пу им его даром отдавал надеясь так получить их симпатии и поддержку по Крыму и прочим своим азиатско-африканским авантюрам (ну не станет же Пу украинцам по нормальной цене его продавать). А теперь российский газ Турции и не интересен вовсе поскольку есть друг Азербайджан https://neftegaz.ru/news/transport-and- ... zhivaniya/
Чому не в тєму, дуже в тєму...
Імхо, але коли у Реджепа все вийде, то Туречина перетвориться в Нову Османську Імперію. І останні роки у всього світа, і у українців також, всього від 30-50 куе, є шанс стати її частиною.
Імхо, краще бути частиною країни, яка є імперією, має своє високотехнологічне виробництво, ядрену зброю (тш....про це нікому, офіційно не має ), знаходиться на перетині всіх можливих торгових шляхів... ніж бути частиною .... хм ... агромонстрика, який не може годувати своє населення дешевою їжею, не може поставити на виробництво бойові безпілотники і зробити нарешти хоча б пару ядрених ракет і навести на Маскву і Сочі.
Ви готові більше платити за імперські амбіції Реджепа? Якщо так то немає проблем. Нехай буде стримуючою силою супостата пу.
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change_pm написав:Впаде ліра, впаде рубель, гривня злетить за тиждень на 3-5 грн в момент
Теза сумнівна...про цей звязок. Є свої причини падіння гривні. Основна з них це НБУ...курсом за 28 грн за американця підтримує експортерів.
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Ти гривнені позиції захеджував? Впаде ліра, впаде рубель, гривня злетить за тиждень на 3-5 грн в момент .... а ти в гринвєдєпо, хаха, як завжди ....
8.16 чекаю коли акурт розкаже про те як заробив його знайомий на ліро-депозиті, а то казочки про ріст білого бичка (ТРЖН) приїлися як там Манчестер (в оренду, а не для себе)? Скільки там намальовується? Більше буде як у Первого на Варшавському?