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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 808809810811>
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 21:01

Реджеп сидить на атомній електростанції і газовій трубі від супостата пу.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 21:29

  Квесторе_поверніться написав:Реджеп сидить на атомній електростанції і газовій трубі від супостата пу.

Ось це і називається геополітика, коли з об"єкта стають суб"єктом і починають формувати "повєстку"...

А ми все жмемо руку ... і обнімаємо ... Бариги!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 08:50

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

8.10 уже
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 08:58

  Квесторе_поверніться написав:
  flyman написав:
  flyman написав:Ліра 7.97
Швидко росте.
Як там почувається депозит знайомого акурта?

8.08 уже

Реджеп лишнього багато наговорив...мабуть.

Так, з таким президентом вони далеко не поїдуть. Я краще буду бойкотувати турецькі товари, ніж французські.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 08:59

  change_pm написав:
  Квесторе_поверніться написав:Реджеп сидить на атомній електростанції і газовій трубі від супостата пу.

Ось це і називається геополітика, коли з об"єкта стають суб"єктом і починають формувати "повєстку"...

А ми все жмемо руку ... і обнімаємо ... Бариги!

Не в тему ветки, но объект Турция успешно насовал полуобъекту-полусубъекту Пу по морде руками своего союзника Азербайджана.

К слову российский газ они и раньше брали просто потому что Пу им его даром отдавал надеясь так получить их симпатии и поддержку по Крыму и прочим своим азиатско-африканским авантюрам (ну не станет же Пу украинцам по нормальной цене его продавать). А теперь российский газ Турции и не интересен вовсе поскольку есть друг Азербайджан https://neftegaz.ru/news/transport-and- ... zhivaniya/
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 09:41

  vitaliy_berdinskikh написав:Не в тему ветки, но объект Турция успешно насовал полуобъекту-полусубъекту Пу по морде руками своего союзника Азербайджана.

К слову российский газ они и раньше брали просто потому что Пу им его даром отдавал надеясь так получить их симпатии и поддержку по Крыму и прочим своим азиатско-африканским авантюрам (ну не станет же Пу украинцам по нормальной цене его продавать). А теперь российский газ Турции и не интересен вовсе поскольку есть друг Азербайджан https://neftegaz.ru/news/transport-and- ... zhivaniya/

Чому не в тєму, дуже в тєму...

Імхо, але коли у Реджепа все вийде, то Туречина перетвориться в Нову Османську Імперію.
І останні роки у всього світа, і у українців також, всього від 30-50 куе, є шанс стати її частиною.

Імхо, краще бути частиною країни, яка є імперією, має своє високотехнологічне виробництво, ядрену зброю (тш....про це нікому, офіційно не має :) ), знаходиться на перетині всіх можливих торгових шляхів...
ніж бути частиною .... хм ... агромонстрика, який не може годувати своє населення дешевою їжею, не може поставити на виробництво бойові безпілотники і зробити нарешти хоча б пару ядрених ракет і навести на Маскву і Сочі.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:47

  change_pm написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Не в тему ветки, но объект Турция успешно насовал полуобъекту-полусубъекту Пу по морде руками своего союзника Азербайджана.

К слову российский газ они и раньше брали просто потому что Пу им его даром отдавал надеясь так получить их симпатии и поддержку по Крыму и прочим своим азиатско-африканским авантюрам (ну не станет же Пу украинцам по нормальной цене его продавать). А теперь российский газ Турции и не интересен вовсе поскольку есть друг Азербайджан https://neftegaz.ru/news/transport-and- ... zhivaniya/

Чому не в тєму, дуже в тєму...

Імхо, але коли у Реджепа все вийде, то Туречина перетвориться в Нову Османську Імперію.
І останні роки у всього світа, і у українців також, всього від 30-50 куе, є шанс стати її частиною.

Імхо, краще бути частиною країни, яка є імперією, має своє високотехнологічне виробництво, ядрену зброю (тш....про це нікому, офіційно не має :) ), знаходиться на перетині всіх можливих торгових шляхів...
ніж бути частиною .... хм ... агромонстрика, який не може годувати своє населення дешевою їжею, не може поставити на виробництво бойові безпілотники і зробити нарешти хоча б пару ядрених ракет і навести на Маскву і Сочі.

Ви готові більше платити за імперські амбіції Реджепа?
Якщо так то немає проблем. :)
Нехай буде стримуючою силою супостата пу.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:20

  flyman написав:8.10 уже

Варум пережіваєшь?

Ти гривнені позиції захеджував? Впаде ліра, впаде рубель, гривня злетить за тиждень на 3-5 грн в момент .... а ти в гринвєдєпо, хаха, як завжди ....
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:26

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  change_pm написав:Впаде ліра, впаде рубель, гривня злетить за тиждень на 3-5 грн в момент

Теза сумнівна...про цей звязок.
Є свої причини падіння гривні.
Основна з них це НБУ...курсом за 28 грн за американця підтримує експортерів.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:42

  change_pm написав:
  flyman написав:8.10 уже

Варум пережіваєшь?

Ти гривнені позиції захеджував? Впаде ліра, впаде рубель, гривня злетить за тиждень на 3-5 грн в момент .... а ти в гринвєдєпо, хаха, як завжди ....

8.16
чекаю коли акурт розкаже про те як заробив його знайомий на ліро-депозиті,
а то казочки про ріст білого бичка (ТРЖН) приїлися
як там Манчестер (в оренду, а не для себе)?
Скільки там намальовується?
Більше буде як у Первого на Варшавському?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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