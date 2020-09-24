|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 жов, 2020 11:56
В Moody’s отмечают, что чистые золотовалютные резервы Турции уже практически равны нулю — если в январе ЦБ имел $74 млрд, то в сентябре осталось всего лишь 44,9 млрд. Причем из них $44 млрд — резервы коммерческих банков.
-
stryzhko
-
-
- Повідомлень: 1363
- З нами з: 04.10.16
- Подякував: 334 раз.
- Подякували: 271 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5727
|652336
|
|
|1235
|154129
|
|
|148
|6220
|
|