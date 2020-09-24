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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 808809810811
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:56

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

В Moody’s отмечают, что чистые золотовалютные резервы Турции уже практически равны нулю — если в январе ЦБ имел $74 млрд, то в сентябре осталось всего лишь 44,9 млрд. Причем из них $44 млрд — резервы коммерческих банков.
stryzhko
 
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