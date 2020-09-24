Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В Moody’s отмечают, что чистые золотовалютные резервы Турции уже практически равны нулю — если в январе ЦБ имел $74 млрд, то в сентябре осталось всего лишь 44,9 млрд. Причем из них $44 млрд — резервы коммерческих банков.
vitaliy_berdinskikh написав:Не в тему ветки, но объект Турция успешно насовал полуобъекту-полусубъекту Пу по морде руками своего союзника Азербайджана.
К слову российский газ они и раньше брали просто потому что Пу им его даром отдавал надеясь так получить их симпатии и поддержку по Крыму и прочим своим азиатско-африканским авантюрам (ну не станет же Пу украинцам по нормальной цене его продавать). А теперь российский газ Турции и не интересен вовсе поскольку есть друг Азербайджан https://neftegaz.ru/news/transport-and- ... zhivaniya/
Чому не в тєму, дуже в тєму...
Імхо, але коли у Реджепа все вийде, то Туречина перетвориться в Нову Османську Імперію. І останні роки у всього світа, і у українців також, всього від 30-50 куе, є шанс стати її частиною.
Імхо, краще бути частиною країни, яка є імперією, має своє високотехнологічне виробництво, ядрену зброю (тш....про це нікому, офіційно не має ), знаходиться на перетині всіх можливих торгових шляхів... ніж бути частиною .... хм ... агромонстрика, який не може годувати своє населення дешевою їжею, не може поставити на виробництво бойові безпілотники і зробити нарешти хоча б пару ядрених ракет і навести на Маскву і Сочі.
А Роксолана з Рогатина буде Президентом, а українська мова державною.