Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В Moody’s отмечают, что чистые золотовалютные резервы Турции уже практически равны нулю — если в январе ЦБ имел $74 млрд, то в сентябре осталось всего лишь 44,9 млрд. Причем из них $44 млрд — резервы коммерческих банков.
vitaliy_berdinskikh написав:Не в тему ветки, но объект Турция успешно насовал полуобъекту-полусубъекту Пу по морде руками своего союзника Азербайджана.
К слову российский газ они и раньше брали просто потому что Пу им его даром отдавал надеясь так получить их симпатии и поддержку по Крыму и прочим своим азиатско-африканским авантюрам (ну не станет же Пу украинцам по нормальной цене его продавать). А теперь российский газ Турции и не интересен вовсе поскольку есть друг Азербайджан https://neftegaz.ru/news/transport-and- ... zhivaniya/
Чому не в тєму, дуже в тєму...
Імхо, але коли у Реджепа все вийде, то Туречина перетвориться в Нову Османську Імперію. І останні роки у всього світа, і у українців також, всього від 30-50 куе, є шанс стати її частиною.
Імхо, краще бути частиною країни, яка є імперією, має своє високотехнологічне виробництво, ядрену зброю (тш....про це нікому, офіційно не має ), знаходиться на перетині всіх можливих торгових шляхів... ніж бути частиною .... хм ... агромонстрика, який не може годувати своє населення дешевою їжею, не може поставити на виробництво бойові безпілотники і зробити нарешти хоча б пару ядрених ракет і навести на Маскву і Сочі.
А Роксолана з Рогатина буде Президентом, а українська мова державною.
Намечается нехилый замес. Эрдоган решил играть по крупному не только с ЕС, но и США. США приостановили выдачу виз в Турции из-за террористических угроз. Этому предшествовало обвинение в суде сотрудника консульства США.
Перспективы: йогурт становится дешевле и дешевле до неприличия...
stm написав:Намечается нехилый замес. Эрдоган решил играть по крупному не только с ЕС, но и США. США приостановили выдачу виз в Турции из-за террористических угроз. Этому предшествовало обвинение в суде сотрудника консульства США.
Перспективы: йогурт становится дешевле и дешевле до неприличия...
Чекаємо відповіді на важливе питання - чи подорожчала в доларах (євро) турецька курортна нерухомість (вторинка) за останні 3 роки? Чи подешевшала? На скільки %?.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
до речі вже можна підбити результат тих знайомих, що перевели бакси в ліри в вересні по 7.30 і поклали на депозит під 11 відсотків - повний попандос. при цьому, що цікаво, поки що зниження цін на нерухомість не бачу, як на продаж так і в оренду тулять всі в євро... оренда в порівняні з минулим роклм навіть виросла трохи(в тому самому комплексі де зараз живу, не буду писати щоб не поставили штамп рила)
vitaliy_berdinskikh написав:Не в тему ветки, но объект Турция успешно насовал полуобъекту-полусубъекту Пу по морде руками своего союзника Азербайджана.
К слову российский газ они и раньше брали просто потому что Пу им его даром отдавал надеясь так получить их симпатии и поддержку по Крыму и прочим своим азиатско-африканским авантюрам (ну не станет же Пу украинцам по нормальной цене его продавать). А теперь российский газ Турции и не интересен вовсе поскольку есть друг Азербайджан https://neftegaz.ru/news/transport-and- ... zhivaniya/
Чому не в тєму, дуже в тєму...
Імхо, але коли у Реджепа все вийде, то Туречина перетвориться в Нову Османську Імперію. І останні роки у всього світа, і у українців також, всього від 30-50 куе, є шанс стати її частиною.
Імхо, краще бути частиною країни, яка є імперією, має своє високотехнологічне виробництво, ядрену зброю (тш....про це нікому, офіційно не має ), знаходиться на перетині всіх можливих торгових шляхів... ніж бути частиною .... хм ... агромонстрика, який не може годувати своє населення дешевою їжею, не може поставити на виробництво бойові безпілотники і зробити нарешти хоча б пару ядрених ракет і навести на Маскву і Сочі.
А Роксолана з Рогатина буде Президентом, а українська мова державною.
Флай, пам"ятаєш, я писав у себе в гілці про геополітичні роздуми в 3 частинах, затрогуючи Туречину.