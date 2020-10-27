RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 809810811812>
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:56

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

В Moody’s отмечают, что чистые золотовалютные резервы Турции уже практически равны нулю — если в январе ЦБ имел $74 млрд, то в сентябре осталось всего лишь 44,9 млрд. Причем из них $44 млрд — резервы коммерческих банков.
stryzhko
 
Повідомлень: 1370
З нами з: 04.10.16
Подякував: 335 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 13:22

  change_pm написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Не в тему ветки, но объект Турция успешно насовал полуобъекту-полусубъекту Пу по морде руками своего союзника Азербайджана.

К слову российский газ они и раньше брали просто потому что Пу им его даром отдавал надеясь так получить их симпатии и поддержку по Крыму и прочим своим азиатско-африканским авантюрам (ну не станет же Пу украинцам по нормальной цене его продавать). А теперь российский газ Турции и не интересен вовсе поскольку есть друг Азербайджан https://neftegaz.ru/news/transport-and- ... zhivaniya/

Чому не в тєму, дуже в тєму...

Імхо, але коли у Реджепа все вийде, то Туречина перетвориться в Нову Османську Імперію.
І останні роки у всього світа, і у українців також, всього від 30-50 куе, є шанс стати її частиною.

Імхо, краще бути частиною країни, яка є імперією, має своє високотехнологічне виробництво, ядрену зброю (тш....про це нікому, офіційно не має :) ), знаходиться на перетині всіх можливих торгових шляхів...
ніж бути частиною .... хм ... агромонстрика, який не може годувати своє населення дешевою їжею, не може поставити на виробництво бойові безпілотники і зробити нарешти хоча б пару ядрених ракет і навести на Маскву і Сочі.

А Роксолана з Рогатина буде Президентом, а українська мова державною.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21899
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1177 раз.
Подякували: 1599 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 13:31

  flyman написав:А Роксолана з Рогатина буде Президентом, а українська мова державною.

Імха, скоріш ти заговориш турецькою, чи па польські у Польсце )))

зі. На попереднє питання шукай відповідь незабарам на моїй гілці...
change_pm
 
Повідомлень: 2459
З нами з: 03.02.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 555 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 13:50

  change_pm написав:
  flyman написав:А Роксолана з Рогатина буде Президентом, а українська мова державною.

Імха, скоріш ти заговориш турецькою, чи па польські у Польсце )))

зі. На попереднє питання шукай відповідь незабарам на моїй гілці...

так ти її закинув, мол нєфіг свиням бісер під ратиці кидати
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21899
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1177 раз.
Подякували: 1599 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 23:06

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Намечается нехилый замес. Эрдоган решил играть по крупному не только с ЕС, но и США.
США приостановили выдачу виз в Турции из-за террористических угроз.
Этому предшествовало обвинение в суде сотрудника консульства США.

Перспективы: йогурт становится дешевле и дешевле до неприличия...
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2605
З нами з: 04.03.15
Подякував: 68 раз.
Подякували: 463 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 07:09

  stm написав:Намечается нехилый замес. Эрдоган решил играть по крупному не только с ЕС, но и США.
США приостановили выдачу виз в Турции из-за террористических угроз.
Этому предшествовало обвинение в суде сотрудника консульства США.

Перспективы: йогурт становится дешевле и дешевле до неприличия...

Чекаємо відповіді на важливе питання - чи подорожчала в доларах (євро) турецька курортна нерухомість (вторинка) за останні 3 роки? Чи подешевшала? На скільки %?.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21678
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1247 раз.
Подякували: 2229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 07:10

до речі вже можна підбити результат тих знайомих, що перевели бакси в ліри в вересні по 7.30 і поклали на депозит під 11 відсотків - повний попандос.
при цьому, що цікаво, поки що зниження цін на нерухомість не бачу, як на продаж так і в оренду тулять всі в євро...
оренда в порівняні з минулим роклм навіть виросла трохи(в тому самому комплексі де зараз живу, не буду писати щоб не поставили штамп рила)
DmitryK
 
Повідомлень: 554
З нами з: 24.05.08
Подякував: 36 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 13:09

  flyman написав:
  change_pm написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:Не в тему ветки, но объект Турция успешно насовал полуобъекту-полусубъекту Пу по морде руками своего союзника Азербайджана.

К слову российский газ они и раньше брали просто потому что Пу им его даром отдавал надеясь так получить их симпатии и поддержку по Крыму и прочим своим азиатско-африканским авантюрам (ну не станет же Пу украинцам по нормальной цене его продавать). А теперь российский газ Турции и не интересен вовсе поскольку есть друг Азербайджан https://neftegaz.ru/news/transport-and- ... zhivaniya/

Чому не в тєму, дуже в тєму...

Імхо, але коли у Реджепа все вийде, то Туречина перетвориться в Нову Османську Імперію.
І останні роки у всього світа, і у українців також, всього від 30-50 куе, є шанс стати її частиною.

Імхо, краще бути частиною країни, яка є імперією, має своє високотехнологічне виробництво, ядрену зброю (тш....про це нікому, офіційно не має :) ), знаходиться на перетині всіх можливих торгових шляхів...
ніж бути частиною .... хм ... агромонстрика, який не може годувати своє населення дешевою їжею, не може поставити на виробництво бойові безпілотники і зробити нарешти хоча б пару ядрених ракет і навести на Маскву і Сочі.

А Роксолана з Рогатина буде Президентом, а українська мова державною.

Флай, пам"ятаєш, я писав у себе в гілці про геополітичні роздуми в 3 частинах, затрогуючи Туречину.

Бачиш, які події почали відбуватись?
Подивись відос росіян про Ердогана і плани Туречини https://www.youtube.com/watch?v=j0-KtbPqFzU

зі. Імхо, ми з турками наразі під одним керівництвом, тому поки що ми з ними в одній лодке)))
change_pm
 
Повідомлень: 2459
З нами з: 03.02.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 555 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 14:50

  change_pm написав:Бачиш, які події почали відбуватись?
Подивись відос росіян про Ердогана і плани Туречини https://www.youtube.com/watch?v=j0-KtbPqFzU

зі. Імхо, ми з турками наразі під одним керівництвом, тому поки що ми з ними в одній лодке)))

Заглянул
Там психи какие-то с имперскими амбициями, "геополитики" ёопт :shock: :shock:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 32733
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2607 раз.
Подякували: 3838 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 16:15

  clientage написав:
  change_pm написав:Бачиш, які події почали відбуватись?
Подивись відос росіян про Ердогана і плани Туречини https://www.youtube.com/watch?v=j0-KtbPqFzU

зі. Імхо, ми з турками наразі під одним керівництвом, тому поки що ми з ними в одній лодке)))

Заглянул
Там психи какие-то с имперскими амбициями, "геополитики" ёопт :shock: :shock:

Чувак там досить адекватно оцінював небезпеку для них від Туречини. Я про це.
А імперські амбіції я фільтрую )))
change_pm
 
Повідомлень: 2459
З нами з: 03.02.16
Подякував: 66 раз.
Подякували: 555 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 809810811812>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 122, 123, 124
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1237 154545
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 жов, 2020 12:49
change_pm
Нерухомість в Ближніх Єпенях великого міста
Frant » Сер 28 жов, 2020 10:21
8 353
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 жов, 2020 11:43
Квесторе_поверніться
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 572, 573, 574
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
5730 653247
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 жов, 2020 18:41
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Золото XAU/USD (3058)
28.10.2020 17:11
Мегабанк (3480)
28.10.2020 16:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.