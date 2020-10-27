Все простіше: панове ніяк не можуть збагнути, що:
- чим слабкіша турецька ліра - тим краще для експорту турецьких товарів. Про це сьогодні заявив міністр економіки Турецької республіки.
- чим слабкіша турецька ліра, тим КРАЩЕ жити іноземцю в Туреччині: за 1 і той же долар можна купити товарів більше. Я тепер купую мінерально воду тільки в пляшках із скла, а червоне сухе вино на обід - тільки витримане в дубових бочках або французьке.
Я ось лежу на канапі та потираю животика від задоволення:
Літр пального на British Petroleum сорту Ultimate (самий дорогий) вже по 23 гривні.
- не розуміють, шо НЕ можна проєктувати українську дійсність на закордонну не тільки в сфері соціального життя, але й в економіці особливо.
- не розуміють, як можна зекономити на купівлі нерухомості 25 000 доларів.
А ми з друзяками в понеділок до цього зробили чергові кроки.
Дєлай раз: ранок понеділка - зустріч з приятелями о 9-30 в центрі.
Дєлай два: дивимося на курс обміну валют та радіємо: купівля 7,90 - продаж 8,09!!! Оппа! Сталося щось приємне. Що?
Дєлай три: набираемо в інеті торги на біржі: курс ліра-доллар - 8,07!!!! Суперррррррррр!
Дєлай чотири: запускаємо на смартофоні інетбанкінг Denizbank, вводимо цифру:
130 000/(8,07-0,02)=16 150 долларов США. Вони миттєво перетворюються в 130 000 лір.
Дєлай п"ять: заходимо в найближче відділення банку та знімаємо з рахунку 130 000 лір готівкою:
дають блок 100 000 лір+пачка купюрами по 200 лір+пачка купюрами по 100 лір.
Кладемо в чоловічу сумку-барсетку.
Дєлай шість: дзвінок в офіс забудовника та підтвердження наміченої заздалегідь зустрічі на 12-00 з метою внесення ціни 10% квратири готівкою в ТУРЕЦЬКИХ ЛІРАХ!!!!! Забудовнимк дуже просив всі подальші платежі робити готівкою в касі офісу.
Дєлай сім: звірка платежів: перший транш (був по курсу 7,31; другий - по курсу 7,48; третій - по курсу 8,05!!!!). Звірка виконана. ВСЕ ОК!!!! Фіксація залишку в ТУРЕЦЬКИХ ЛІРАХ. Підтвердження введення в експлуатацію квартири для наших українців в вересні 2021.
Дєлай вісім : Беремо калькулятор. Договір (попердній) купівлі-продажу підписано 31 серпня та зроблено перший транш, після того, як "злили" бакси по 7,31 (30 000 доларів). На сумі в 130 000 лір різниця скдадає:
130000/7,31=17 783,86 доларів США.
130000/8,05=16 149,07 доларів США.
17783,86-16149,07=1 634 долари США.
Мій приятель заробив 1 634 долари США просто по дорозі до Забудовника.
А панове дописувачі не заробили і за весь жовтень...
То вчіться заробляти гроші на цій гілці...
Бажаю успіхів!
P.S. Не розганяйтся дуже швидко, і не кажіть, що ту операцію варто було зробити сьогоні, а не в понеділок.
То невірна хибна думка. Вона існує у тих, хто звик все життя обманювати та звик до того, що обманюють його.
Була домовленість: в понеділок зустріч та доведення оплати до 60% ціни квартири - фіксація залишку в турецьких лірах; інаше не було б виконано пункт 6 "Дєлай шість".
Читайте та живіть чесно, не обманюючи одне одного!
Спробуйте!