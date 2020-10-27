Додано: Сер 28 жов, 2020 17:03

change_pm написав: flyman написав: 8.10 уже 8.10

Варум пережіваєшь?



Ти гривнені позиції захеджував? Впаде ліра, впаде рубель, гривня злетить за тиждень на 3-5 грн в момент .... а ти в гринвєдєпо, хаха, як завжди .... Варум пережіваєшь?Ти гривнені позиції захеджував? Впаде ліра, впаде рубель, гривня злетить за тиждень на 3-5 грн в момент .... а ти в гринвєдєпо, хаха, як завжди ....

- не розуміють, шо НЕ можна проєктувати українську дійсність на закордонну не тільки в сфері соціального життя, але й в економіці особливо.

Забудовнимк дуже просив всі подальші платежі робити готівкою в касі офісу.

Мій приятель заробив 1 634 долари США просто по дорозі до Забудовника.

А панове дописувачі не заробили і за весь жовтень...

То невірна хибна думка.

Все простіше: панове ніяк не можуть збагнути, що:- чим слабкіша турецька ліра - тим краще для експорту турецьких товарів. Про це сьогодні заявив міністр економіки Турецької республіки.- чим слабкіша турецька ліра,Я тепер купую мінерально воду тільки в пляшках із скла, а червоне сухе вино на обід - тільки витримане в дубових бочках або французьке.Я ось лежу на канапі та потираю животика від задоволення:Літр пального на British Petroleum сорту Ultimate (самий дорогий) вже по 23 гривні.- не розуміють, як можна зекономити на купівлі нерухомості 25 000 доларів.А ми з друзяками в понеділок до цього зробили чергові кроки.Дєлай раз: ранок понеділка - зустріч з приятелями о 9-30 в центрі.Дєлай два: дивимося на курс обміну валют та радіємо: купівля 7,90 - продаж 8,09!!! Оппа! Сталося щось. Що?Дєлай три: набираемо в інеті торги на біржі: курс ліра-доллар - 8,07!!!! Суперррррррррр!Дєлай чотири: запускаємо на смартофоні інетбанкінг Denizbank, вводимо цифру:130 000/(8,07-0,02)=16 150 долларов США. Вони миттєво перетворюються в 130 000 лір.Дєлай п"ять: заходимо в найближче відділення банку та знімаємо з рахунку 130 000 лір готівкою:дають блок 100 000 лір+пачка купюрами по 200 лір+пачка купюрами по 100 лір.Кладемо в чоловічу сумку-барсетку.Дєлай шість: дзвінок в офіс забудовника та підтвердження наміченої заздалегідь зустрічі на 12-00 з метою внесення ціни 10% квратири готівкою в ТУРЕЦЬКИХ ЛІРАХ!!!!!Дєлай сім: звірка платежів: перший транш (був по курсу 7,31; другий - по курсу 7,48; третій - по курсу 8,05!!!!). Звірка виконана. ВСЕ ОК!!!! Фіксація залишку в ТУРЕЦЬКИХ ЛІРАХ. Підтвердження введення в експлуатацію квартири для наших українців в вересні 2021.Дєлай вісім : Беремо калькулятор. Договір (попердній) купівлі-продажу підписано 31 серпня та зроблено перший транш, після того, як "злили" бакси по 7,31 (30 000 доларів). На сумі в 130 000 лір різниця скдадає:130000/7,31=доларів США.130000/8,05=16 149,07 доларів США.17783,86-16149,07=То вчіться заробляти гроші на цій гілці...Бажаю успіхів!Не розганяйтся дуже швидко, і не кажіть, що ту операцію варто було зробити сьогоні, а не в понеділок.Вона існує у тих, хто звик все життя обманювати та звик до того, що обманюють його.Була домовленість:та доведення оплати до 60% ціни квартири -інаше не було б виконано пункт 6 "Дєлай шість".Читайте та живіть чесно, не обманюючи одне одного!Спробуйте!