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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 810811812813>
Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 17:03

  change_pm написав:
  flyman написав:8.10 уже

Варум пережіваєшь?

Ти гривнені позиції захеджував? Впаде ліра, впаде рубель, гривня злетить за тиждень на 3-5 грн в момент .... а ти в гривнєдєпо, хаха, як завжди ....


Пана flyman'a можна зрозуміти, хвилюється: він в гривнєдепо зайшов у лютому 2014 досить вдало: Дельта-банк та ще один Лайно-банк...
Була в нього така ЧЕРГОВА цікава ідея: "Зіллю бакси у лютому (!!!) 2014 (!!!) по 9,60, а як все "заспокоється" - відкуплюся по 8... Та й стану багатим з багатих..."

Про 8.10...

Ще цікаво: панове ніяк не можуть збагнути, що:
- чим слабкіша турецька ліра - тим краще для експорту турецьких товарів. Про це сьогодні заявив міністр економіки Турецької республіки.
- чим слабкіша турецька ліра, тим КРАЩЕ жити іноземцю в Туреччині: за 1 і той же долар можна купити товарів більше.
Я ось лежу на канапі та радію:
Зображення
Літр пального на British Petroleum сорту Ultimate (самий дорогий) вже по 23 гривні.
- не розуміють, шо НЕ можна проєктувати українську дійсність на закордонну не тільки в сфері соціального життя, але й в економіці особливо.
- не розуміють, що на падінні курсу ліри до долара можна зекономити на купівлі нерухомості 25 000 доларів.
Ми такі кроки з приятелями зробили в понеділок, і досить вдало...
Тільки на зміні курсу на черговому транші оплати отримали економії в сумі більше 1 600 доларів...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 28 жов, 2020 21:36, всього редагувалось 2 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 17:52

ПЕРЕВОД СРЕДСТВ НА ПОКУПКУ КВАРТИРЫ В ТУРЦИИ

Я уже писал о разных вариантах, а сейчас мои друзья оперируют только SWIFT-переводами.
Тут что интересно: скорость переводов и лёгкость доступа к деньгам.
Ровно неделю назад - в среду - SWIFT-перевод из банка (удалено) на сумму 20 000 долларов. Все на ноутбуке, даже НЕ находясь в стране нахождения банка.
В четверг - деньги на долларовом счету в турецком банке.
Звонок в пятницу в офис Застройщика и договоренность о встрече в офисе в понедельник (так как деньги уже есть и есть предмет разговора и встречи).
Что интересно:
- зачисление средств перевода на счет - без комиссии;
- выдача долларов со счета в долларах США в кассе банка - без комиссии.
- выдача турецких лир в кассе банка - без комиссии.
Заказ большой суммы в наличных долларах - если нужно - с утра - на 14-30, или днем - на завтра.
Никаких ограничений на выдачу наличных.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 08:32

КВАРТИРА ЗА КОРДОНОМ: УТРИМАННЯ ТА ПРОЖИВАННЯ
(підсумки жовтня 2020)

1 доллар= 8,2867 турецької ліри
1 доллар= 28,45 гривні.
1 ліра=28,45/8,2867=3,43 гривні.

1. Квартплата в ОСББ = 100 лір або 343 гривні.
2. Електрична енергія - 151,8 кВтгод на суму в 113 лір або на суму 387,59 гривні.
1 кВтгод= 387,59/151,8=2,55 гривні.
3. Вода та водовідведення - 4 куб. м - на суму 26,26 ліри або 90,07 гривні.
1 куб м води та водовідведення 90,07/4=22,51 гривні.
4. Гаряча вода - безкоштовно (сонячний колектор).

Разом всі витрати: 100+113+26,26=239,26 ліри або 239,26/8,2867=28,87 долари США.
Прописом: двадцять вісім доларів вісімдесят сім центів.
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 09:36

  clientage написав:
  change_pm написав:Бачиш, які події почали відбуватись?
Подивись відос росіян про Ердогана і плани Туречини https://www.youtube.com/watch?v=j0-KtbPqFzU

зі. Імхо, ми з турками наразі під одним керівництвом, тому поки що ми з ними в одній лодке)))

Заглянул
Там психи какие-то с имперскими амбициями, "геополитики" ёопт :shock: :shock:

я помню фразу Демури "хохлам повезло, американці з них будуть робити людей"
Так що не в одній лодці, а ж ніяк.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 09:37

так і було, тільки при курсі 8 міняв і клав
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:30

шановний Акурт, я, звичайно, все розумію, але чи немає у двох твердженнях:
- нерухомість в ціні не падає
- на зеиженні курса ліри можна зекономити на купівлі нерухомості 25000 доларіа
якогось протиріччя?
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:37

DmitryK
я вместо акурта отвечу,так как я понимаю, по-своему..
есть точка входа, в у.е., а есть точка выхода в том же измерении.
по моим наблюдениям, точка выхода больше.
Сейчас застройщики продают в лирах. А через некоторое время собственники продают в тех же измерениях, в у.е.
djbnd777
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:40

  djbnd777 написав:DmitryK
я вместо акурта отвечу,так как я понимаю, по-своему..
есть точка входа, в у.е., а есть точка выхода в том же измерении.
по моим наблюдениям, точка выхода больше.
Сейчас застройщики продают в лирах. А через некоторое время собственники продают в тех же измерениях, в у.е.

А подорожчання 18% в євро...правильно розумію?
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:49

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ну смотрите:
акурт озвучил точку входя, в уях.
возьмем за отправную.
найдите на ресурсах похожий вариант за те же деньги, в состоянии, не требующем ремонта.Ведь мы не делаем ремонт каждые 3 года, правда?
нашли.
вычислите процент, с учетом того, что получите скидку при торге, если покажете наличку.
Востаннє редагувалось djbnd777 в Чет 29 жов, 2020 13:54, всього редагувалось 1 раз.
djbnd777
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 13:51

Frant
найдіть посилання на англомовні чи турецькомовніпершоджерела про просідання вартості квартир в Анталії, Аланії.
вже пів-року чекаю :D :D
djbnd777
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