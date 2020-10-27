Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ти гривнені позиції захеджував? Впаде ліра, впаде рубель, гривня злетить за тиждень на 3-5 грн в момент .... а ти в гривнєдєпо, хаха, як завжди ....
Пана flyman'a можна зрозуміти, хвилюється: він в гривнєдепо зайшов у лютому 2014 досить вдало: Дельта-банк та ще один Лайно-банк... Була в нього така ЧЕРГОВА цікава ідея: "Зіллю бакси у лютому (!!!) 2014 (!!!) по 9,60, а як все "заспокоється" - відкуплюся по 8... Та й стану багатим з багатих..."
Про 8.10...
Ще цікаво: панове ніяк не можуть збагнути, що: - чим слабкіша турецька ліра - тим краще для експорту турецьких товарів. Про це сьогодні заявив міністр економіки Турецької республіки. - чим слабкіша турецька ліра, тим КРАЩЕ жити іноземцю в Туреччині: за 1 і той же долар можна купити товарів більше. Я ось лежу на канапі та радію: Літр пального на British Petroleum сорту Ultimate (самий дорогий) вже по 23 гривні. - не розуміють, шо НЕ можна проєктувати українську дійсність на закордонну не тільки в сфері соціального життя, але й в економіці особливо. - не розуміють, що на падінні курсу ліри до долара можна зекономити на купівлі нерухомості 25 000 доларів. Ми такі кроки з приятелями зробили в понеділок, і досить вдало... Тільки на зміні курсу на черговому транші оплати отримали економії в сумі більше 1 600 доларів...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 28 жов, 2020 21:36, всього редагувалось 2 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Я уже писал о разных вариантах, а сейчас мои друзья оперируют только SWIFT-переводами. Тут что интересно: скорость переводов и лёгкость доступа к деньгам. Ровно неделю назад - в среду - SWIFT-перевод из банка (удалено) на сумму 20 000 долларов. Все на ноутбуке, даже НЕ находясь в стране нахождения банка. В четверг - деньги на долларовом счету в турецком банке. Звонок в пятницу в офис Застройщика и договоренность о встрече в офисе в понедельник (так как деньги уже есть и есть предмет разговора и встречи). Что интересно: - зачисление средств перевода на счет - без комиссии; - выдача долларов со счета в долларах США в кассе банка - без комиссии. - выдача турецких лир в кассе банка - без комиссии. Заказ большой суммы в наличных долларах - если нужно - с утра - на 14-30, или днем - на завтра. Никаких ограничений на выдачу наличных.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
1. Квартплата в ОСББ = 100 лір або 343 гривні. 2. Електрична енергія - 151,8 кВтгод на суму в 113 лір або на суму 387,59 гривні. 1 кВтгод= 387,59/151,8=2,55 гривні. 3. Вода та водовідведення - 4 куб. м - на суму 26,26 ліри або 90,07 гривні. 1 куб м води та водовідведення 90,07/4=22,51 гривні. 4. Гаряча вода - безкоштовно (сонячний колектор).
Разом всі витрати: 100+113+26,26=239,26 ліри або 239,26/8,2867=28,87 долари США. Прописом: двадцять вісім доларів вісімдесят сім центів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
шановний Акурт, я, звичайно, все розумію, але чи немає у двох твердженнях: - нерухомість в ціні не падає - на зеиженні курса ліри можна зекономити на купівлі нерухомості 25000 доларіа якогось протиріччя?
DmitryK я вместо акурта отвечу,так как я понимаю, по-своему.. есть точка входа, в у.е., а есть точка выхода в том же измерении. по моим наблюдениям, точка выхода больше. Сейчас застройщики продают в лирах. А через некоторое время собственники продают в тех же измерениях, в у.е.
djbnd777 написав:DmitryK я вместо акурта отвечу,так как я понимаю, по-своему.. есть точка входа, в у.е., а есть точка выхода в том же измерении. по моим наблюдениям, точка выхода больше. Сейчас застройщики продают в лирах. А через некоторое время собственники продают в тех же измерениях, в у.е.
А подорожчання 18% в євро...правильно розумію?
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Квесторе_поверніться ну смотрите: акурт озвучил точку входя, в уях. возьмем за отправную. найдите на ресурсах похожий вариант за те же деньги, в состоянии, не требующем ремонта.Ведь мы не делаем ремонт каждые 3 года, правда? нашли. вычислите процент, с учетом того, что получите скидку при торге, если покажете наличку.
Востаннє редагувалось djbnd777 в Чет 29 жов, 2020 13:54, всього редагувалось 1 раз.