Додано: Сер 28 жов, 2020 17:03

change_pm написав: flyman написав: 8.10 уже 8.10

Варум пережіваєшь?



Ти гривнені позиції захеджував? Впаде ліра, впаде рубель, гривня злетить за тиждень на 3-5 грн в момент .... а ти в гривнєдєпо, хаха, як завжди .... Варум пережіваєшь?Ти гривнені позиції захеджував? Впаде ліра, впаде рубель, гривня злетить за тиждень на 3-5 грн в момент ...., хаха, як завжди ....

- не розуміють, шо НЕ можна проєктувати українську дійсність на закордонну не тільки в сфері соціального життя, але й в економіці особливо.

Пана'a можна зрозуміти, хвилюється: він в гривнєдепо зайшов у лютому 2014 досить вдало: Дельта-банк та ще один Лайно-банк...Була в нього така ЧЕРГОВА цікава ідея: "Зіллю бакси у лютому (!!!) 2014 (!!!) по 9,60, а як все "заспокоється" - відкуплюся по 8... Та й стану багатим з багатих..."Ще цікаво: панове ніяк не можуть збагнути, що:- чим слабкіша турецька ліра - тим краще для експорту турецьких товарів. Про це сьогодні заявив міністр економіки Турецької республіки.- чим слабкіша турецька ліра,Я ось лежу на канапі та радію:Літр пального на British Petroleum сорту Ultimate (самий дорогий) вже по 23 гривні.- не розуміють, що на падінні курсу ліри до долара можна зекономити на купівлі нерухомості 25 000 доларів.Ми такі кроки з приятелями зробили в понеділок, і досить вдало...Тільки на зміні курсу на черговому транші оплати отримали економії в сумі більше 1 600 доларів...