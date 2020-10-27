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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 жов, 2020 14:00
djbnd777 написав:Квесторе_поверніться
ну смотрите:
акурт озвучил точку входя, в уях.
возьмем за отправную.
найдите на ресурсах похожий вариант за те же деньги, в состоянии, не требующем ремонта.Ведь мы не делаем ремонт каждые 3 года, правда?
нашли.
вычислите процент, с учетом того, что получите скидку при торге, если покажете наличку.
Так Вас и просят такой пример показать. А Вы выросло на 18% в валюте, но найдите сами и покажите мне что я права )))
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Додано: Чет 29 жов, 2020 14:02
Квесторе_поверніться написав: djbnd777 написав:DmitryK
я вместо акурта отвечу,так как я понимаю, по-своему..
есть точка входа, в у.е., а есть точка выхода в том же измерении.
по моим наблюдениям, точка выхода больше.
Сейчас застройщики продают в лирах
. А через некоторое время собственники продают в тех же измерениях, в у.е.
А подорожчання 18% в євро...правильно розумію?
Неправильно розумієте.
Тому що "18%" - взято з стелі чи висмоктано з пальця місцевими ріелторами
.
Можна написати й 118% чи 1118%.Немає жодного посилання на англомовні чи турецькомовні першоджерела
.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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